內地力谷數字金融

上月工業利潤改善 人民幣結束3連跌 中國10月份工業企業利潤出現改善迹象，按年僅挫一成，加上關乎中企競爭力的人民幣匯率昨午後回穩，人民幣離岸價兌每美元由近7.27算，急升至7.248，可望紓緩中企應對人民幣匯率帶來的財務壓力。中方為做好金融「五篇大文章」之一的數字金融，昨由中國人民銀行等7部門正式聯合印發《推動數字金融高品質發展行動方案》，工作目標在2027年底，基本上已建成與數字經濟發展高度適應的金融體系。

國家統計局昨公布，規模以上工業企業的10月營業收入和利潤跌幅雙雙收窄。受工業生產穩升、產銷銜接水平回升帶動，營業收入按年減0.2%，跌幅較9月收窄0.7個百分點，利潤跌幅亦較9月大幅縮減17.1個百分點。首10個月累計，規模以上工業企業利潤逾5.8萬億元（人民幣‧下同），按年跌4.3%。

六成產業獲利情況好轉 當局工業司統計師于衛寧指，逾六成產業獲利情況均較9月好轉，當中，製造業最為明顯，行業利潤降幅較9月大幅收窄22.3個百分點；裝備製造業利潤更由跌轉升，按年增4.5%；高技術製造業利潤增12.9%。同時，各類型企業利潤均有回升，包括外商及港澳台投資、私營及國有控股企業利潤減幅較9月分別收窄27.7個百分點、14.3個百分點及10.9個百分點。

惟工業企業利潤仍連跌3個月，且由官方開出的人民幣中間價報7.1982，按日跌72點子，對匯率相關敞口較大企業的外幣資產負債等財務數據，或帶來影響。

截至上周五為止，中資企業的外幣債券存續規模據報回落至6,540億美元，創自2017年來低位。換言之，未來因人民幣匯率下行而帶來的償債壓力將直接減輕，更不一定為節約成本而大規模提前償還外債。

昨日下午4時半收市計，人民幣在岸價報7.2487，按日回升91點子，結束3連跌。人民幣離岸價高見7.248，即每百港元兌約93.16元。業界提醒，美國感恩節前後，人民幣匯市的波動或減少，但人民幣離岸價仍屬近4個月低位，況且人民銀行單日轉向「收水」，周三進行2,683億元的7天期逆回購操作，淨回籠338億元，可能有意為下月貨幣政策留有更大空間。

續增數字人幣使用場景 人民銀行昨日聯同其他部門印發及制訂方案，明確以數據要素和數字技術為關鍵驅動，加快推進金融機構數字轉型。當中，有關營造高效安全的支付環境，提及穩健推動數字人民幣試點，持續完善數字人民幣受理環境，豐富使用場景。

在加強數字金融相關新型基礎建設上，則會指導金融機構規劃建置綠色智慧金融資料中心，推動新增算力向國家樞紐節點集聚，以支援海量資料儲存和即時資料，並建置可靠網絡架構，為金融數字轉型架設通訊高速公路。同時，將布局先進高效的算力體系，加速雲端運算、人工智能等技術規格應用，探索運用邊緣運算與量子技術突破現有算力瓶頸。

內地工業企業利潤跌幅收窄