美PCE通脹升至2.3% 道指首越45000關

美國感恩節假期前夕，多項關鍵經濟數據於周三出爐。聯儲局最重視的通脹指標──10月份的個人消費開支（PCE）物價指數按年升2.3%，較9月時升幅高0.2個百分點；撇除食品及能源後的核心PCE物價指數按年升2.8%，較前一個月反彈0.1個百分點，兩項數據均符合市場預期。10月美國居民收入按月增0.6%，消費開支按月增0.4%。

就業數據好壞參半 就業數據方面則好壞參半，上周首申領失業救濟人數為21.3萬人，略低於預期；而截至前周止持續申領人數為190.7萬人，略高於預期。另外，美國由商務部公布的第三季國內生產總值（GDP）修正值維持不變，仍然是以年率計按季增長2.8%。

美股3大指數周三早段個別發展，道指曾上升142點，報45,003點創新高；標指下跌8點，報6,012點；納指下跌83點，報19,092點。

儘管PCE通脹略有反彈，惟富蘭克林入息投資高級機構投資組合經理唐崢輝表示，整體向下的趨勢仍然持續，未來聯儲局將關注就業市場數據。他又提到，在此前的貨幣政策周期中，市場對於聯儲局的預測基本上一直都是錯誤的，包括最開始以為很快加息，但後來聯儲局一直以通脹是「暫時性」為由，拖到2022年才開始加息；而今輪減息周期步伐似乎也不如預期中快，這為市場帶來更多不明朗因素。

他亦指出，隨着減息周期的推進，利率回落使股票市場的升勢擴闊，不再只集中在美股七雄（Magnificent7）。從入息投資策略的角度來看，他認為現時的市場環境帶來更多股票投資的機會。

A&F季度多賺37% 至於企業消息方面，時裝品牌Abercrombie & Fitch（A&F）公布截至11月2日止季度業績，期內收入按年增長14.43%至12.08億美元，純利按年升37.17%至1.31億美元，其股價早段曾升3.03%。

網絡安全公司CrowdStrike截至10月底止一季內收入10.1億美元，按年升28.51%；股東應佔虧損1,682.2萬美元，按年由盈轉虧，其股價早段曾跌4.74%。