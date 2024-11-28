上季循環貸款查詢飆1.5倍

環聯發布今年第三季《信貸行業分析報告》指，香港消費者愈加善用信貸產品的各類獎賞和優惠，同時數碼服務平台的易用性、普及程度和高效快捷的信貸批核亦進一步吸引消費者採用相關服務。

報告指出，上述趨勢於循環貸款的表現最顯著，與今年第二季相比，循環貸款的查詢量按年上升154%，新增貸款宗數也增加107.3%。然而，將信貸產品融入電子錢包的金融機構以便利性為先，故更專注可快速批核的小額貸款。即使新增貸款宗數顯著增長，惟新增帳戶的平均信貸額度卻按年跌42.8%。該企亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚稱，香港已有超過50萬消費者持有活躍的循環貸款帳戶，透過電子錢包提供「先買後付」支付方案的金融機構正迅速擴大其市佔率。

第二季香港市場的信用卡查詢量（反映新卡需求）較去年同期增加12.3%，新增信用卡宗數（新開戶口數量）亦按年升12.7%。惟新增信用卡的平均信用額度跌8.7%，加上帳戶及消費者層面的逾期還款率均穩定地保持於低水平，金融機構於穩定的風險環境下持續擴展業務。

報告又指，45%香港消費者計劃於未來12個月內申請新信用卡，其他計劃申請的新信貸產品包括私人貸款（34%）和「先買後付」貸款（27%）。

Z世代新移民帶動信貸需求 數據顯示，香港新獲信貸消費者（即首次獲取信貸產品之消費者）按年升75%。其中新增循環貸款及新增信用卡的新獲信貸消費者分別按年升240%及85%。這些升幅由成年後步入信貸市場的Z世代消費者，及剛移居香港並使用本地信貸產品的新來港人士一同帶動。

此外，雖然私人貸款查詢量按年升3.8%，第二季新增貸款宗數卻跌4.6%，主要是金融機構收緊貸款批核。