美倘狠加關稅 勢拖累內地經濟

美國候任總統特朗普採取強硬關稅態度，瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆表示，在特朗普執政下，將重塑美國經濟和地緣政治格局，預期美國政府將着力削減當地稅務、增加投資開支、向外加徵關稅，預測美方在2025至2026年分階段向中國進口貨品調升關稅，由目前約20%增至明年下半年約40%，並為中國國內生產總值（GDP）帶來介乎負0.7至負1個百分點的影響。

瑞銀財管估兩地貿易縮80% 她指，中國出口是經濟重要一環，關稅將打擊出口及轉口貿易，除中國外，其他地方也將被美國加徵關稅，令全球貿易承壓。假設美國最終向華徵收六成關稅，估算中美貿易或減少七至八成，令美國稅基大減，違背特朗普政策初衷，故料美國傾向持續與各國談判。

另她認為，當內地承受內外壓力愈大，政策支持力度亦愈大，財策發力將起更大作用，惟可能不足以抵銷關稅和結構性挑戰，預期明年中國政府將GDP增長目標定為5%左右，或4.5至5%區間，今年全年GDP增長料為4.8%。

早前出台的6萬億元（人民幣‧下同）債務限額救市措施，胡指力度仍然溫和，預期2025至2028年，4年內的化債規模15萬億元，未來10年財政刺激方案規模可達30萬億至50萬億元，債務佔GDP比例升至約120至140%。

市場方面，該企認為，在基準情景下，美國經濟增長穩健、減息及人工智能（AI）熱潮等因素推動下，看好明年美國市場，予美股「吸引」評級，標普500指數目標6,600點，當中看好科技、能源及公用股。

料聯儲明年降息4次共一厘 該企投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎解釋，美國經濟增長受到監管放鬆、商業信心改善等提振，抵銷對中國及歐洲主要進口商品加徵關稅帶來的影響。至於美國以外地區，由於貿易與地緣政治談判，加劇市場波動，令歐洲與中國市場表現欠佳，而中國經濟增長料將放緩，財政刺激措施或不足以完全抵銷關稅及結構性挑戰的影響。雖然預期關稅將為中港股市短期帶來波動，惟料MSCI中國指數未來12個月有望錄得單位數升幅。

該企料美國明年將減息4次，每次0.25厘。李直言，香港樓市「不夠膽話好樂觀」，除非經濟及外圍市況大幅波動，相信明年樓市將平穩發展；另本港甲級寫字樓空置率仍高企，最大因素在於租賃需求低，但強調這是環球市場均面對的問題，不止是香港。