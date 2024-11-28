滙豐投管籲華再斥10萬億救市 亞幣升值在望

Michael Cross（中）認為，中國政策將成為市場回報的重要推動元素。左為梅立中，右為沈昱。

滙豐投資管理發表明年投資展望，其亞太區首席投資總監Michael Cross認為，中國政策將成為市場回報的重要推動元素，隨着9月底的政策轉向，相信能積極調整經濟策略應對通縮及促進穩定。雖然美國大選結果或影響亞洲新興市場央行決策，但預期相關央行將維持寬鬆立場。長遠而言，預計在內地推出更多刺激經濟措施推動下，亞洲貨幣有望升值，繼而吸引新資本流入。

內企產能利潤率看漲 該行中國及核心亞洲股票主管沈昱預期，中國經濟明年會在貿易戰影響與本地刺激措施兩方面拉鋸，料內地需要額外10萬億元人民幣規模的刺激措施，以解決產能過剩、收入預期等問題。她又指，若內地沒有推出刺激措施，同時美國候任總統特朗普對中國商品徵收更大的關稅，中國經濟增長或有更大的下行空間，但相對當局「不太可能不採取行動」。

她估計，新的刺激措施，能將內地各行業的產能利潤率提升到約70至85%水平，令企業開始有足夠定價能力，帶動企業盈利開始改善。中央經濟工作會議下月舉行，沈昱預期，屆時不會有太多政策措施細節公布，但相信會議將定調明年經濟增長目標為接近5%。

該行常務總監兼亞太區固定收益投資管理主管梅立中稱，美國新總統對宏觀政策的影響仍有待揭盅，政策不確定性增加導致亞洲股市更為波動；亞股盈利與環球需求及貿易，以至貨幣走勢及關稅政策相關。惟區內的支持政策及不斷鞏固的基本因素，加上其估值仍吸引，亞洲固定收益市場可望持續發展。