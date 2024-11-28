順豐首掛平收 冀靠港攻出海外
港股昨日迎來集資逾50億元的大型新股──內地物流巨頭順豐控股(06936)，全日股價穩守招股價，結果平水收市，報34.3元，全日成交17.9億元。
集團董事長王衛表示，是次港股上市，對公司來說意義重大，將依託香港發展國際市場，並強調集團是有社會責任的企業，以平衡可持續發展的經營理念，貫徹客戶、員工和投資者的利益。
他又稱，順豐已經營31年，7年前在A股上市，自此也面對許多困難，但集團團隊有能力接受任何挑戰，也有豐富的經驗接受許多不能預控的因素，認為近幾年的業績可以作為檢驗。
重塑能源集資近8億
內地氫能科技企業重塑能源(02570)今日起招股，以每股招股價介乎145至165元，發行482.792萬股股份，集資最多約7.96億元；每手20股，入場費約3,333.25元；下周二「截飛」，預期12月6日掛牌。
該公司董事長兼首席執行官林琦表示，隨着技術持續進步、產業上下游供應體系日趨成熟，以及應用場景及規模擴大，預期有助進一步降低平均銷售成本及提升毛利率。
綜合而言，第四季本港新股有復甦迹象，除了順豐，本周仍有兩隻新股上市，另內地美妝集團毛戈平已經進行聯交所上市聆訊。若論集資額，繼美的集團(00300)在港上市集資260億元後，順豐、華潤飲料、地平線等集資規模皆超過50億元，故料全年總集資額將勝市場預期。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：