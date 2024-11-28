順豐首掛平收 冀靠港攻出海外

集團董事長王衛表示，是次港股上市，對公司來說意義重大，將依託香港發展國際市場，並強調集團是有社會責任的企業，以平衡可持續發展的經營理念，貫徹客戶、員工和投資者的利益。

他又稱，順豐已經營31年，7年前在A股上市，自此也面對許多困難，但集團團隊有能力接受任何挑戰，也有豐富的經驗接受許多不能預控的因素，認為近幾年的業績可以作為檢驗。

該公司董事長兼首席執行官林琦表示，隨着技術持續進步、產業上下游供應體系日趨成熟，以及應用場景及規模擴大，預期有助進一步降低平均銷售成本及提升毛利率。