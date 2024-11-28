港股彈四百 靠北水力撐
成交1389億無大起色 外資未「落疊」 後市有排煩
中港股市周三齊見反彈，恒指在期指結算前夕升443點或2.32%，收市報19,603點，創逾一個月最大升幅；滬綜指重上3,300點關，收升50點。須留意，港股回升之下成交卻欠配合，全日交投僅1,389億元，而且靠「北水」獨力苦撐，南下資金連續10日淨流入逾620億元，惟昨日「水源」開始減緩，淨流入按日縮23%至52.71億元。單單北水獨舞的港股，始終未能吸引外資流入參與，繼續「塘水滾塘魚」，抗跌力備受考驗。
偷炒業績 美團飆7%冠藍籌
昨日升市其中一個原因，乃人民幣匯價曾轉強，且市場憧憬12月內地召開的中央經濟工作會議或推出更多刺激措施，大市午後升幅一度擴大至501點，高見19,660點。沽空佔大市成交比率則由上一日的14.05%，升至16.06%。
A股報捷 滬綜重上3300點
其他藍籌方面，農夫山泉(09633)昨再發闢謠聲明，澄清針對該企和創始人鍾睒睒的20條主要謠言，涉及他從未在娃哈哈公司領薪，不存在因竄貨行為被開除之事；同時批評各大網絡平台「集體色盲」，直指平台應採用技術手段批量刪除，防範謠言反覆產生和傳播。農夫山泉股價昨收升2.67%，報32.6元。
至於A股周三顯著做好，其中涵蓋大盤股的滬深300指數收升1.74%，深成指升2.25%。滬綜指重上3,300點，升1.53%，收報3,309點。
深圳推動併購 聯通港資本
另外，深圳最新發布推動併購重組的未來3年行動方案意見稿，目標包括2027年底推動深圳境內外上市公司總市值突破15萬億元（人民幣‧下同），完成併購重組專案總數量突破100宗、交易總價值突破300億元等，共涉14項內容。
當中提及聯通香港資本市場打通境內外併購資源、支持上市公司進行併購業務「走出去」等，可見港深之爭已是鐵一般的事實，況且深圳有騰訊、華為等科企作為根據地，資金如何穿梭港深市場，甚或以深圳取代香港成為大灣區樞紐勢必備受外界關注。
不過，香港交易所(00388)對於內地商機甚為樂觀。集團行政總裁陳翊庭稱，目前內地中產人口已快速增長到約3億至4億人，正尋找財富增值機會，而且零售投資者只有約2.2億人，相信未來仍有很大提升空間；又謂目前外資在A股市場佔比只有約5%，隨着內地湧現不少投資機會，特別是國際投資者對創新和綠色轉型行業深感興趣，需要透過市場基建連接跨境資本和機遇，相信互聯互通發展只是剛剛起步，未來會持續引入新產品種類，改善市場基建的微結構，提升投資方便度。
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