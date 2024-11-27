輪商精選：博美團業績 吼28369
藍籌科網股美團(03690)股價連跌3日後於160元暫覓支持，昨日早段曾反彈逾3%，曾高見168.6元，最終升1.42%收報164.3元。美團將於周五放榜，綜合市場預測，料美團第三季收入按年錄約20%增長。市場亦觀望內地對互聯網平台的監管措施對美團業務影響。
輪證資金流方面，或反映投資者傾向部署反彈，美團好倉周一錄得約1,200萬元淨流入，為當日個股輪中最多資金持倉過夜，至於淡倉周一則錄少於100萬元淨流入。
如投資者看好其業績前走勢，可留意美團認購證28369，行使價234.08元，實際槓桿6倍，明年3月28日到期。相反，如認為美團股價或將繼續下行，可留意美團認沽證27794，行使價127.77元，實際槓桿5.6倍，明年4月2日到期。
看好港交所敲21701
另一藍籌香港交易所(00388)股價連跌4個交易日，昨早段曾逼近280元關口，創近兩個月低位，收報283.8元。技術走勢上，投資者或觀望其股價會否完全補回9月底時所留下介乎279.2至288元的上升裂口。
如投資者欲趁低吸納好倉，可留意港交所認購證21701，行使價350.2元，實際槓桿8.9倍，明年3月26日到期。如看淡可參考港交所認沽證27785，行使價244.33元，實際槓桿8.3倍，明年4月2日到期。
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