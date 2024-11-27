板塊分析：手機設備股勢受惠產品升級

美國候任總統特朗普在旗下社交平台發文稱，明年1月20日上任後首天將簽署行政命令，將會在現有關稅基礎上，對中國進口商品加徵10%關稅。近期港股表現弱勢，一定程度反映投資者預期特朗普上場後將會加快落實對華不利政策，包括加徵關稅及加強科技制衡。

市場觀望內地穩經濟對策，關注11月底政治局會議及12月中央經濟工作會議。目前投資者持中性態度，對政策預期不高，加上地緣政局不明朗，恒生指數反彈乏力，或下試18,500點。

瑞聲候低吸 上望41元 繼汽車及家電「以舊換新」補貼政策推出後，市傳內地將對智能手機實施補貼，料利好手機設備股。另外，據報蘋果公司（Apple Inc.）正加緊將Siri變成一個更具對話性的語音助手，最終會納入其自研人工智能（AI）系統Apple Intelligence功能。隨着Apple Intelligence分階段推出市場，若然反應正面，預料有助其後銷量發力。同時，AI切入將會增加對聲學及光學產品的需求。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）