專家樓評：樓花買家陷估價不足困境

美國總統人選塵埃落定，連帶共和黨同時取得參眾兩院控制權，外界預料美國政策方向將再度走向激進貿易保護主義，政府很大機會增加關稅和優先保障本地勞工就業機會，以致通脹升溫。美國聯儲局主席鮑威爾日前表明美國經濟不俗，毋須急於減息，令今年底和明年的減息步伐增添不少變數。

基於息口變化跟樓市走勢有一定關係，香港各大銀行在9月和11月分別緊隨聯儲局減息。據統計，主要地區屋苑二手成交量在11月減息後錄得21%升幅，由11月2至7日的155宗升至8至12日的188宗，似乎本地樓市暫時仍在回暖。然而，樓價未見大升，或許是因部分買家眼見來年尚有大量新盤供應，而且發展商往往以低價促銷，二手賣盤開價承受不少壓力，繼而選擇以逸待勞，靜候自己心目中的入市良機。

樓價回調兩成須抬錢上會 另一邊廂，已入市的買家，尤其是在2021至2022年樓市高位期間入市的樓花買家處境較為艱難。這批買家大部分選擇「建築期付款」，惟部分樓盤未能如期交樓，在此期間銀行估價不斷下跌，至交樓一刻的估值已由買家當初的買入價下跌最多達兩至三成，買家原先預備的首期加上銀行按揭根本不足以支付樓價，只好靠自己「抬錢上會」，以免撻訂收場。

舉例，兩個分別位於錦上路和將軍澳的大型新盤原定同於今年內落成交樓，但雙雙延期至明年3月或之後才能交付，由開售至今其估價已下滑近15%。其中錦上路新盤的一個中層單位，面積472方呎，2022年5月買入價為1,090萬元，但最新在滙豐銀行和中國銀行（香港）的估價分別為920萬元和930萬元，跌幅達16%和15%。

至於位處將軍澳的新盤，一個572方呎的中層單位在2022年7月開賣時售價1,105萬元，最新於滙豐和中銀的估價亦跌剩940萬元和960萬元，跌幅達15%或13%。兩個新盤合計至少二千多伙採用建築期付款，這些買家屆時要辦「上會」時，或要籌措多數十萬元甚至更多以補回樓價與貸款額之差額；而一旦發展商到了關鍵日期前一刻再「反口」延期，買家所面對的資金壓力將更大。

推超高成數按揭紓緩撻訂 當然，香港已兩次下調最優惠利率（P息）共0.5厘，亦減輕了一眾採用發展商「呼吸Plan」買家每月的供款壓力。例如一個2021年天水圍樓盤，當年「呼吸Plan」息率為首3年P減2.85厘，今年踏進高息期息口升至P加一厘，高息期的實際按息在減P前後分別為6.875厘和6.375厘。以一個495方呎、成交價827.75萬元、九成按揭、供30年的單位為計，每月還款由50,163元下降至47,639元。

不過，「呼吸Plan」買家一般要在高息期前安排好轉按，跟前述的樓花買家一樣，他們目前面對的最大挑戰乃手上資金不足以「抬錢上會」，以致要撻訂或被高息期夾至爆煲。監管機構宜更着力促成銀行及其他機構重推超高成數按揭，向有需要的買家借出樓價120%甚至140%的貸款，以協助他們解決燃眉之急，否則如有更多撻訂或斷供變銀主盤等負面消息流出，會對樓市氣氛造成打擊。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣