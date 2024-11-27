二手市況：馬鞍山蟹貨湧現 薈晴5年蝕36%

新界東二手屋苑近日連錄多宗蝕讓，其中馬鞍山「蟹貨」湧現。區內薈晴一個開放式單位，劈價至287萬元售出，約5年帳貶約36.2%。

中原胡耀祖表示，上述單位為1座低層A2室，實用面積約227方呎，原先叫價約300萬元，議價後減價13萬元，獲上車客承接，呎價約12,643元，原業主於2019年以450萬元購入，持貨約5年帳蝕約163萬元。

他又指，同區雲海Sandalwood Court的1座高層D室，實用面積約382方呎，一房間隔，叫價約700萬元，議價後以650萬元易手，呎價約17,016元，新買家同為上車客，原業主持貨約6年，帳蝕約47萬元。

薈蕎銀主貨傳貶42% 銀主出貨更為積極。市場消息透露，沙田薈蕎1翼高層A5室同類放盤，實用面積約389方呎，成交價約450萬元，呎價約11,568元，約6年帳面貶值約38%。另一個2翼銀主單位，市傳以約432萬元易手，約5年跌價約42%。

大屋苑業主盤都要蝕才「有人吼」。利嘉閣郭建民表示，沙田好運中心榆林閣低層B室，實用面積約390方呎，兩房間隔，放盤約兩個月，減價50萬元，區內客以470萬元承接，呎價約12,051元。原業主2019年以約585萬元買入，約5年帳蝕115萬元。

中原黃靜娟稱，將軍澳中心10座低層F室兩房戶，實用面積約406方呎，以602萬元沽出，呎價約14,828元，原業主持貨約4年，帳蝕108萬元，單位貶值約15.2%。