居屋成交：山翠苑已補價賣298萬

居屋樓價繼續尋底，港島區已補價自由市場兩房戶樓價跌至「2字頭」。柴灣山翠苑該類間隔物業，獲同區租客僅以298萬元承接。

中原鄭俊輝表示，上述單位為D座低層4室，實用面積約379方呎，叫價310萬元，減價12萬元，同屋苑租客以七成樓按買入，成交呎價約7,863元；以供款期30年計算，月供不足一萬元，較同類單位市值月租約1.2萬元為低。

綠表客363萬買龍蟠苑 鑽石山居屋龍蟠苑罕錄未補價第二市場成交。美聯黎志榮指，屋苑A座高層10室，實用面積約426方呎，兩房間隔，以380萬元放盤約半年，區內綠表客睇樓兩次，見少有放盤，以363.8萬元承接，呎價約8,540元。

個別業主擴大減幅。利嘉閣黃肇雯稱，天水圍居屋天盛苑E座中層2室套三房戶，實用面積約650方呎，4月叫價550萬元，原業主近日遷出，降價至470萬元，外區綠表客以445萬元購入，呎價約6,846元，累積減幅約19%。

美聯鄧涇渭表示，元朗新居屋宏富苑低層2室，實用面積約434方呎，議價30萬元，於第二市場以350萬元售出，呎價約8,065元。