李根興5800萬購中半山豪宅
有財經界人士買入中半山豪宅自住。盛滙商舖基金創辦人李根興透露，以5,800萬元購入舊山頂道好利閣逾2,200方呎單位，低估價近8%，現居住的南區舂坎角洋房將作假日居所。
上述單位為該項目低層戶，實用面積約2,272方呎，連兩個車位成交呎價約25,528元。李表示，該單位原先叫價7,200萬元，原業主身在外國，累減1,400萬元賣出；物業於1997年買入自住，至今升值約3,980萬元，單位銀行估價約6,300萬元。
康樂園1588萬獲承接
市場錄多宗洋房獲利成交。中原吳啟業表示，大埔康樂園18街單號屋，實用面積約1,180方呎，開價約1,700萬元，議價後以1,588萬元沽，呎價約13,458元。單位約13年升值約14.8%。
該行羅偉蓮稱，元朗葡萄園瑪歌大道雙號屋，實用面積約2,806方呎，以3,920萬元易手，呎價約13,970元。原業主持貨約17年帳賺約590萬元離場。利嘉閣呂國雄稱，同區錦綉花園L段2街單號屋，實用面積約848方呎，放盤僅5日，以798萬元沽，呎價約9,410元。單位1978年一手買入，至今升值約70倍。
此外，消息透露，馬鞍山峻源1座低層四房戶，市傳以約1,900萬元沽，呎價約11,860元，單位僅約3年帳面勁貶約41%，料為項目蝕幅最大個案。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：