5餘貨盤年內沽1745伙

套現逾170億 海茵莊園售488戶最多 新盤單位庫存量高企，發展商頻頻透過增加優惠及折扣等方法，割價促銷貨尾。據一手銷售資訊網，整體一手市場首11個月成交量接近1.5萬宗水平，當中約45%來自去年或之前開售的餘貨盤。據統計，今年首5個銷售量最高的該類項目，期內共沽約1,745伙，套現超過170億元。

該盤單位入場門檻低，總價低，獲不少投資者及大手客垂青。曾錄得「西餅客」於今年9月減息周期展開後，一個月之內斥資約1.3億元掃入項目25個單位，用作投資收租。該盤最新一宗成交包括第2座26樓B5室，為實用面積288方呎一房戶，成交價586.4萬元，呎價約20,361元。

同系亦坐落於啟德跑道區的維港‧雙鑽，銷售表現慢熱。昨日首度發售32伙及招標出售一伙。市場消息指，即日沽約3伙，總成交金額逾1,500萬元。

滙都II加推90戶周六賣 鐵路沿線樓盤具有優勢，中洲置業的沙田星凱‧堤岸今年有穩定承接，期內已錄約334宗成交。全盤涉及1,335伙，尚餘約75伙待售，發展商曾於本月中透露，待售單位將分階段加價。

有見銷情不俗，發展商打鐵趁熱，於昨晚公布加推價單2號，提供90伙，折實平均呎價約10,381元，落實周六盡推該批單位。該公司執行董事關堡林稱，是次屬原價加推，仍是震撼優惠價，直逼居屋價格水平。

集團營業及市務部市務經理邱英發指，即將發售單位包括11伙一房戶、77伙兩房戶及兩伙三房戶，折實價345.84萬至598.75萬元，呎價由9,538至11,947元。今批入場戶為第6座2樓B09室一房戶，實用面積340方呎，折實呎價約10,172元。

關堡林（左）指，滙都兩期項目累售474伙，總成交金額約24.5億元。右為邱英發。 今年首11個月一手餘貨盤銷售量