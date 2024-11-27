5餘貨盤年內沽1745伙
套現逾170億 海茵莊園售488戶最多
新盤單位庫存量高企，發展商頻頻透過增加優惠及折扣等方法，割價促銷貨尾。據一手銷售資訊網，整體一手市場首11個月成交量接近1.5萬宗水平，當中約45%來自去年或之前開售的餘貨盤。據統計，今年首5個銷售量最高的該類項目，期內共沽約1,745伙，套現超過170億元。
上述5個項目大部分已屆現樓，亦曾推出各類置業優惠增強吸引力。當中，九龍建業(00034)旗下主打中小型單位的將軍澳海茵莊園，今年已售出約488伙，銷售量可與全新盤匹比。全盤提供1,556伙，自2022年底起藉擴大折扣率下調售價，連續兩年密密出貨，迄今沽逾1,360伙，佔總供應約87%。
該盤單位入場門檻低，總價低，獲不少投資者及大手客垂青。曾錄得「西餅客」於今年9月減息周期展開後，一個月之內斥資約1.3億元掃入項目25個單位，用作投資收租。該盤最新一宗成交包括第2座26樓B5室，為實用面積288方呎一房戶，成交價586.4萬元，呎價約20,361元。
維港‧雙鑽連沽3單位
縱觀今年成交量，其中一個銷售高峰期為全面撤辣後的3月份。中國海外發展(00688)的啟德維港1號，趁當時的大旺市，配合增加折扣率的策略，單月速售約235伙，佔今年銷售量約348伙近七成。年內銷售量躋身貨尾盤排名榜次名。該盤設1,059伙，由2021年開售至今賣出約994伙。
同系亦坐落於啟德跑道區的維港‧雙鑽，銷售表現慢熱。昨日首度發售32伙及招標出售一伙。市場消息指，即日沽約3伙，總成交金額逾1,500萬元。
滙都II加推90戶周六賣
鐵路沿線樓盤具有優勢，中洲置業的沙田星凱‧堤岸今年有穩定承接，期內已錄約334宗成交。全盤涉及1,335伙，尚餘約75伙待售，發展商曾於本月中透露，待售單位將分階段加價。
新界上車盤則以用家主導，泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，自推出優惠後，刺激銷情向上，年內累沽322伙。發展商見形勢理想，遂於本月推出同系列的滙都II，並於剛過去周六展開銷售，4日內賣約62伙，吸金約2.5億元。
有見銷情不俗，發展商打鐵趁熱，於昨晚公布加推價單2號，提供90伙，折實平均呎價約10,381元，落實周六盡推該批單位。該公司執行董事關堡林稱，是次屬原價加推，仍是震撼優惠價，直逼居屋價格水平。
集團營業及市務部市務經理邱英發指，即將發售單位包括11伙一房戶、77伙兩房戶及兩伙三房戶，折實價345.84萬至598.75萬元，呎價由9,538至11,947元。今批入場戶為第6座2樓B09室一房戶，實用面積340方呎，折實呎價約10,172元。
此外，個別市區豪宅交投不斷。信和置業(00083)等的何文田加多利山 ST. GEORGE'S MANSIONS，最新沽出3座16樓B室，實用面積1,839方呎，三房間隔，連一個車位成交價7,690萬元，呎價約41,816元。
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