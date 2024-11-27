FamilyMart母公司 傳加入7-11私有化

便利店7-11的母公司、在日本上市的Seven & i控股試圖拉攏盟友，抵抗來自同業OK便利店（Circle K）的加拿大母公司Alimentation Couche-Tard（ACT）所提出的收購建議。Seven & i的創始人伊藤家族雖有意把公司私有化，但目前仍在籌集資金的階段，而最新消息指出，大型便利店FamilyMart的母公司伊藤忠商事表示，已應Seven & i的要求開始考慮加入該公司的私有化計劃。

ACT對於收購7-11相當執着，頗有敵意收購的姿態，收購報價亦一再提高至逾7萬億日圓。如果交易達成，這將成為有史以來規模最大的外資收購日企交易。而持有Seven & i主要股權的伊藤家族，打算籌集9萬億日圓資金進行私有化，包括向銀行貸款、向私募基金求助等，但進展似乎不大。

或牴觸反壟斷法 隨着伊藤忠商事考慮加入戰場並支持Seven & i，有機會打破現在的僵局，甚至反過來促成FamilyMart與7-11這兩大便利店集團的聯姻。不過，伊藤忠商事內部有聲音認為，出資並非能輕易決定之事，協調工作也可能遇阻；雖然公司財務根基穩固，但由於FamilyMart與7-11在日本國內存在競爭關係，可能與《反壟斷法》相牴觸，因此或需控制出資比例。

隨着日本企業競爭力提高，日本政府亦試圖迫使商界加薪，以助力實現通脹目標。日本首相石破茂表示，將要求企業在明年的「春鬥」勞資薪酬談判中顯著地提高工資，政府亦計劃繼續與商業及工會領袖討論最低工資。目前，日本最大工會組織尋求在明年至少加薪5%，升幅與今年相近，惟這一幅度明顯遠高於通脹，因此能否成事亦言之尚早。