理光避加關稅風險 研內地生產線遷泰

貿易保護主義崛起，亞洲企業亦為接下來新一輪關稅戰做好準備。日本辦公設備及光學機器公司理光（Ricoh）據報正計劃將部分中國生產線轉移至泰國，涉及的生產線主要製造多功能打印機產品，並銷售至美國，預期遷移生產線可以規避美國可能加徵關稅的風險。

外媒報道，理光已開始着手進行調整業務架構，包括把原本由中國上海市和東莞市的工廠生產的產品，改為在泰國生產。同一時間，在中國生產的辦公設備將變為面向日本及歐洲等地區。此外，理光還開始在美國當地增加庫存，似乎要為關稅的實施提前做好準備。

Apple增投資印尼換解禁遭拒 正當美國候任總統特朗普打算再策動一場大規模關稅戰之際，美國企業在亞洲的業務亦遭到貿易保護主義的反噬。印尼此前以蘋果公司（Apple Inc.）未能滿足在當地投資需求為由，禁止了新款的iPhone 16系列手機在當地的銷售。儘管Apple已提出對印尼追加投資一億美元以換取解禁，但印尼當局仍拒絕了此提案。

印尼工業部表示，該提案未能滿足4個公平標準，包括與該Apple在其他國家的投資進行比較，在鄰國越南和泰國的投資更大，另評估了提案中對國家收入的貢獻、創造就業機會及與其他電子品牌在印尼投資的比較。