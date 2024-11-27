金磚之父：白宮新政策無助降通脹

自特朗普重新當選美國總統後，金融市場反應普遍正面，美股亦屢創新高。日前特朗普宣布了準財長的提名人選貝森特（Scott Bessent）後，甚至令本身受壓的美國國債亦見明顯反彈，原因是市場相信作為華爾街基金經理的貝森特會做出有利市場的決策。不過，著名經濟學家、曾任投資銀行高盛及英國財政部高層的「金磚之父」奧尼爾卻認為，特朗普的政策無法降低通脹及刺激經濟，甚至只會帶來反效果。

奧尼爾提到一個在香港中學經濟學課程也會教授的基本邏輯——國際收支平衡。作為貿易逆差大國的美國，其貿易赤字（即透過國際貿易買入他國商品而淨流出的美元）最終會以外國淨投資的方式重新流入美國，即教科書上所提到的「國家的貿易帳赤字，大致等同於其資本帳淨流入」。這亦解釋了為何外國資金不斷流入美債、美股。

他指出，關稅只會令進口來源地轉移，很難降低進口總額。如果美國要減少整體進口總額，那麼必然是國內總需求減少，同時從外國流入的投資總額亦會減少。至於減稅政策、反移民政策，在奧尼爾眼中亦是與關稅一起共同推升通脹的措施，同時移民減少亦可能會令美國失去勞動力優勢。他甚至認為，特朗普的政策最終會進一步削弱美國資本吸引力、甚至損害美元地位。

美匯續跌 道指低開 受債息回落影響，美匯指數周二繼續探底，低見106.49。美股3大指數早段個別發展，道指跌230點，報44,505點；標指升15點，報6,002點；納指升81點，報19,136點。美國10月新屋銷售按月減少17.3%，至以年率計61萬間，遠遜預期。

視像會議軟件公司Zoom公布了截至10月底止一季業績，期內收入按年升3.59%至11.77億美元；淨利潤2.07億美元，按年升46.62%，其股價早段曾跌5.86%。