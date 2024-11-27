城市品牌倫敦奪冠 港排33被星拋離

全球城市品牌指數排名

星港競爭，香港又輸一仗！總部在英國的品牌調查公司Brand Finance發表新一年度《全球城市指數2024》報告，報告內的重點排名「城市品牌」，看到倫敦、紐約、巴黎連續兩年「冧莊」三甲，東京和杜拜由去年的第7位和第9位，升至本年的第4位和第5位，新加坡穩站第6位。香港雖然按年上升兩級，但被拋離在第33位。

該報告的調查於全球各大洲20個國家進行，訪問逾1.5萬名人士對100個城市的熟悉度、聲譽，以及對每個城市作為本地工作、遠距工作、投資、退休、學習、生活、旅遊等的滿意度。報告又用45條問題，橫跨做生意和投資、宜居程度、文化遺產、人民與價值、可持續能力與交通、管治、教育和科學的7大項，來評估城市品牌。

紐約居第二 北京位列48 當中熟悉度被認為是創建有效城市品牌的基本要素。香港在100個城市的熟悉度排名第7，在總品牌排名是中國城市之中最高，報告認為，這凸顯了香港作為金融中心和亞洲門戶的長期地位。報告又讚揚北京（總排名48、熟悉度排16位），在基礎設施、豐富的歷史遺產和全球外交重要性確保它仍然是世界上最知名的城市之一。

至於奪冠的倫敦，在熟悉度和聲譽各排第3，並在旅遊，以及教育和科學俱排第二，尤其後者由中學至大學擁有多間國際知名學府，都支撐倫敦總排名。紐約因文化和經濟影響強大排第二，但在執法能力、低犯罪率等排名接近50，都令它遜於倫敦。東京在熟悉度高於香港一名排第6，並且是受訪者最想旅遊城市之一，做生意和投資排第7。

至於香港在亞洲區主要競爭對手新加坡，做生意和投資更超越東京排第3，在報告內被譽為「營商便利性」和「非常適合新創公司和創新」的全球領導者。低犯罪率排第5，強和穩定經濟排第6，都予受訪者在人身和財產上有安全感。報告稱讚新加坡在充滿挑戰的全球環境下，顯現其適應能力。