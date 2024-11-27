華勢再救市 抗貿戰

施羅德：A股估值仍低 經濟面對考驗 即將重新入主美國白宮的特朗普，對華的關稅態度嚴苛，並非單一針對中方而已，更恐對全球經濟帶來威脅。施羅德投資亞洲區多元資產投資主管近藤敬子（Keiko Kondo）相信，關稅政策將促使中國當局加碼出台刺激政策，以作應對，惟難言關稅手段最終走向，始終特朗普的政策不可預料。

美國新一輪關稅政策的持續性，仍需更多時間觀察，她笑言，即使特朗普現時表示會簽署行政命令，向部分市場加徵關稅，但日後也可以隨時否決。

另外，是次關稅不單單針對中國，同時劍指其他貿易夥伴，換言之，這是全球的難題，她預計全球經濟體在特朗普再次執政下，均會受到不同程度的影響。

中國政府在9月底已推出一系列救市措施，她指出，當時帶挈A股一度飆升，但相較環球股市，中國股市目前的估值仍然頗低，有需要吸引資金流入。同時，當局政策應在消費上發力，以提振行業的基本面。

她又指，內地經濟現時面對的結構性挑戰頗大，故最終要視乎中央推出的政策，能否帶動經濟持續增長。至於早前的措施，主要是加快房地產市場去庫存，惟樓市要復甦，還要刺激樓價上升，因此認為樓市恢復仍需要一段時間。

地方債限額增至9.9萬億 據內地官媒報道，中國財政部的數據顯示，本月批准增加6萬億元人民幣地方政府債務限額後，2024年地方政府專項債新增限額從3.9萬億元人民幣增至9.9萬億元人民幣，2024年底地方政府專項債限額調整為35.5萬億元人民幣。不過，她提醒，除了中國自身的政策外，也要留意美國的政策走向。

看好美股 籲買金避險 外圍環境不明朗，投資者可以如何部署？施羅德投資公布10大投資預測，被市場為避險工具的黃金再度上榜。近藤敬子形容，黃金是「應對地緣政治和財政風險的避風港」。在全球地緣政治和債務背景下，多國央行增持，為金價提供推動力。

她指出，美國整體通脹率已降至3%以下，並正在經歷經濟「軟着陸」，且收益率曲線正常化、進入政策寬鬆周期，即使美國聯儲局的減息時間表和幅度仍存有不確定性，對環球股市前景仍樂觀。其中，美國股市有望出現更大回報，認為值得承擔較現金更高的風險。相較歐洲市場，新興市場和亞洲市場經濟和盈利強勁，也提供吸引的入市機會。而明年歐元區料在通脹保持可控情況下，調低利率，以應對疲弱經濟。

另她提到，亞洲強勁的經濟增長，特別是中國、印度和印尼，可能會推動亞洲信貸表現，而且許多新興市場本地貨幣債券的收益率極具吸引力，可望在明年帶來可觀回報。

施羅德2025年10大投資市場預測