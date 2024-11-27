簡訊一覽
●中國財政部公布，今年首10個月國有企業利潤總額約3.54萬億元（人民幣‧下同），按年下跌1.1%，跌幅比首9個月收窄；營業總收入約67.7萬億元，按年增長0.9%，增速比首9個月減慢。截至10月底，國企資產負債率64.9%，上升0.1個百分點。
●華住集團(01179)於11月22日獲The Capital Group以每股均價27.7613元增持319.62萬股，持股量由5.97%增至6.03%。集團今年第三季收入按年增長2.44%至64.42億元（人民幣‧下同）；淨利潤12.73億元，按年跌4.78%。華住預計第四季收入按年增長介乎1至5%。
●中教控股(00839)截至今年8月底止年度淨利潤4.18億元（人民幣‧下同），按年跌69.71%；經調整淨利潤19.71億元，按年升3.3%；收入65.79億元，按年升17.14%；擬派末期息每股10.28分。
●知乎(02390)今年第三季總收入8.45億元（人民幣‧下同），按年跌17.33%；毛利率按年擴闊10.2個百分點至63.9%；淨虧損1,049.1萬元，按年收窄96.23%；經調整淨虧損1,310萬元，按年收窄94.2%。
●世茂集團(00813)宣布，已向香港高等法院申請召開聆訊，以考慮公司召開債權人會議的申請，明年1月16日召開聆訊。另外，公司延長債權人支持協議項下的最後結束日期，改為明年4月30日或各方同意的較後日期及時間，惟不得延至明年6月30日之後。
●對於有消息指，長江基建(01038)有興趣收購英國泰晤士水務，集團對有關報道不予置評，但強調一直以來集團對任何有利公司發展及增進股東回報的機會，均會作出研究。
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