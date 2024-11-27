耀才6個月賺逾3億 客戶多2.8%

望政府推務實股市措施 期內，公司收入4.48億元，按年降5.99%，當中證券經紀分部收入按年跌6.68%至3.44億元，商品及期貨經紀分部收入按年跌4.24%至一億元，其餘366.5萬元來自現貨金交易分部收入；每股盈利18.38仙，不派中期息。

在證券經紀分部中，經紀佣金按年增9.9%至1.42億元，孖展融資利息收入按年跌18.67%至1.64億元（佔收入比重36.6%）。自營投資表現方面，按公平值計入損益之金融資產的投資收益為2,210萬元，去年同期錄虧損850萬元。

耀才指，港股踏入今年10月初現曙光，但實際仍是滯後於其他活躍的股票市場，如何重新振作，追日趕美，希望港府能推出較為貼地及務實的措施，重振昔日亞洲股票市場之首的雄風，並能吸引全世界投資者重新融入港股市場。