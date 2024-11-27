維他奶：不明黃志達增持動機

上半年經營溢利升五成 據聯交所股權披露，黃志達上周四續透過其控權的家族辦公室Kuang Ming Investments密密增持維他奶，再次在場內掃入410萬股，每股作價10.3169元，涉資約4,229.92萬元，最新持股量已達12.26%，由10月初首次披露持有維他奶股權逾5%以來，已是第8次增持。

維他奶昨公布，截至今年9月底止上半財年收入按年升1.54%，但整體經營溢利大升50.22%至2.57億元，加上原材料價格降低及生產程序優化效益，刺激毛利率再升1.1個百分點至51.6%，令半年純利錄1.71億元，按年增4.81%；每股盈利15.9仙，中期息派4仙，多於去年同期的1.4仙。換言之，若黃志達的持股不變，將有逾500萬元股息「落袋」。

業績出爐，意味董事回購股份的靜默期（Blackout Period）正式解禁，惟羅友禮未正面回應有否興趣增持公司股份的問題，僅指現時公司股價有很多空間，日後若股份有變動聯交所會有所披露。至於未來會否與同業楊協成有商業合作，羅氏指，集團經常收到其他公司提出合作，若商務上屬合理，會積極及樂意考慮。

不調整在港產品價格 市場留意維他奶的股價外，亦關注其產品價格壓力，惟公司行政總裁陸博濤派「定心丸」，稱在港產品不會調整價格，又強調會通過產品創新增加收入。不過，他承認，內地市場競爭激烈，尤其是無糖茶市場，因應當地的促銷及推廣活動愈來愈多，集團已在夏季調整價格，包括檸檬茶飲品減價，以增強競爭力。