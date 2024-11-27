六福半年毛利率升至32％ 中期息0.55元

六福指，由於金價飆升導致期內黃金對沖規模，由去年同期錄收益5,537.6萬元轉為損失2.29億元，經營溢利減至5.36億元，盈利亦跌53.9%至4.34億元。若撇除黃金對沖損失的影響，經調整後盈利為6.47億元，跌幅會收窄至約27.1%。扣除黃金對沖虧損，香港、澳門及海外分部溢利按年跌14%，內地溢利跌55.67%。

由於下半財年對比上半財年基數較低，六福冀下半財年有較佳業務表現，在消費者適應高金價後，黃金銷售有望回復正常，並對中長線業務前景仍感審慎樂觀，計劃於本財年在海外市場淨增長約15間店舖。

周大福擬斥20億回購

周大福方面，上半財年毛利率增長之外，經營溢利亦升4.02%至67.7億元。雖受外部環境挑戰和金價上升影響，營業額降至394億元，盈利亦跌44.4%至25.3億元，但由於第三季以來，即10月起至11月18日為止，旗下內地市場零售值及同店銷售跌幅收窄至14.2%及18.8%，港澳地區零售值及同店銷售跌幅亦改善至20%及18.8%，集團預期下半財年業務基本面將較上半財年逐步改善。