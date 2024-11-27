Tesla在華再減價 提供車貸5年免息

年內5度下調官方售價的特斯拉中國，據報因面臨全年銷售目標的壓力，不惜在周一將Model Y上述版本進一步降價至23.99萬元起，迎來歷史最低價，更比其他市場平均低約18.5萬元，內媒估此舉或為明年推新款車鋪路。

極氪表明無意打價格戰 極氪智能科技副總裁林金文昨在社交平台表態，不會進行價格和權益調整，又指極氪上周銷量逾6,200輛，下半年每周銷量持續突破新高。其他車企反應有待觀望，可以預計內地電動車市場的價格戰將愈演愈烈。

野村預計，受惠內地政府的以舊換新補貼政策，內地汽車今年出貨量高於該行預估，明年刺激政策或陸續有來，故料中國電動車企將進一步擴大市場份額，遂上調內地客用車零售量預測，料2024至2026年按年增幅分別為3.9%、2.1%及2.1%，2024年及2025年客用車零售量分別達2,250萬輛及2,300萬輛。從大眾市場、智能汽車、插電式混能汽車等角度看，競爭仍是關鍵主題。

一汽豐田總部擬遷天津 日系車廠正積極應對競爭，消息指日本豐田汽車在華合資一汽豐田擬關閉在北京的銷售公司總部，遷往天津，為今後推進銷售體系的合理化作部署，而下一代電動車的生產啟動時間亦從原定的2026年推遲至2027年。

此前曾擁有5個內地生產基地的南韓汽車品牌現代汽車，目前只剩兩個，仍積極物色機會。日前現代汽車與南韓蔚山廣域市及中國廣州市，簽署氫能產業鏈共同合作推進工作協議，以加快全球綠色轉型及推動氫能國際合作。

美國方面，候任總統特朗普廢除購買電動車的7,500美元聯邦稅務補貼，加州政府已表明，如是者當地將推出州版本的電動稅務寬減，而Tesla可能不在受惠名單之列。