內地恐拒批新iPhone銷售

AI料未獲直接審批 新機或棄實體SIM卡 美國近年向中國發動貿易戰、科技戰、金融戰等，令東西半球決裂加深。最顯然易見的表象，體現在人們每天都使用的智能手機上。其中備受美國打壓的中資科技巨企華為，自去年起靠自家和內地夥伴的研發，在高階晶片生產上有突破。公司昨日發布全新Mate 70系列等手機，不少型號定價逾一萬元（人民幣‧下同），追近對手iPhone的定價有餘。至於蘋果公司（Apple Inc.）的自家人工智能（AI）工具Apple Intelligence，以及下一代iPhone 17，恐因監管問題而未能在內地推出。

消息人士指，Apple考慮在中國運行其語言大模型，意味相關數據中心會設立在內地。不過，即使行政總裁庫克（Tim Cook）近日「御駕親征」，再次走訪神州大地，但都似乎未能為Apple Intelligence取得直接的審批。

分析估與中資科企合作 外媒引述一名中央網絡安全和信息化委員會辦公室的高級官員講話，表示像Apple這樣的外國公司若有意在內地運行自身的AI大模型，將面臨漫長而複雜的審批程序。所以相對簡單和直接的方法，是讓外國的手機公司採用內地已審批的大模型。

摩根大通分析員相信，Apple會採取彈性方法，與內地公司合作，來讓其在審批上站在有利位置。雖然目前遇到監管的不確定，但他認為公司仍有能力在明年下半年推出Apple Intelligence的中文版本。事實上，有消息稱，Apple已與內地字節跳動及AI初創公司月之暗面（Moonshot）等進行合作談判，後者智能助手Kimi AI在內地已推出多時。

至於Apple下一代智能手機iPhone 17，據報會走輕巧路線，移除Plus機型，加入新款「iPhone 17 Air」。為了更輕薄的機身，將會取消實體SIM卡糟，改用內置的eSIM。雖然eSIM自iPhone 14起在美國陸續使用，但美國境外未曾推出過，原因是要取得監管批准。故分析擔心，未來eSIM版本或許未能獲中國批准發售。

華為多款產品定價高檔 另邊廂，未公布規格但已被預訂逾400萬部的華為新一代手機Mate 70，在昨日終於曝光。在新品發布會上，Mate70、Mate70 Pro，以及Mate70 Pro+機型先後亮相，新機屏幕防摔能力聲稱較普通玻璃強20倍，並具備IP68級6米防水與IP69級高溫高壓防水功能等，採用麒麟9100和9020晶片和預裝原生鴻蒙5.0系統。

本次發布會的另一特色，是部分新產品以高階奢華作招徠，定價不菲。例如Mate70 RS非凡大師售價11,999元起；Mate X6可摺疊手機的高階版本，要價15,999元起。同場亮相的尊界S800汽車，預定價最少100萬元，追上歐洲的豪車品牌。另外，新款非凡大師智能手錶，官方價亦近2.4萬元，比對手的Apple Watch Ultla貴上何止一倍。

華為新品發布會摘要