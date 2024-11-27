市民月儲$9800新高 擁103萬才有安全感

香港存款保障委員會最新調查顯示，今年有儲蓄習慣港人的每月平均儲蓄金額增至9,800元，創調查以來新高，按年升幅近9%；受訪港人又認為，平均需擁有103萬元儲蓄或流動資金，方獲足夠安全感。分析指，這一方面反映港人儲蓄能力上升，另一方面或反映經濟前景不明，港人居安思危，減少消費，積穀防飢。

存保會委託香港中文大學香港亞太研究所於今年8至10月期間，透過抽樣進行電話訪問。該委員會主席劉燕卿認為，平均儲蓄金額上升，反映在社會經濟穩步復甦下，港人的儲蓄能力進一步提升，並補充指，香港面對人口老化，港人愈趨長壽，不少市民都表示會為準備退休而儲蓄，為人生的下半場綢繆。

憂經濟低迷 減消費 中大香港亞太研究所副所長（執行）鄭宏泰則稱，經濟不景氣時，導致港人的投資方式傾向保守，畢竟面對未來的不確定性，華人通常傾向多點儲蓄、減少消費，坦言若經濟本身較低迷，相對難以刺激消費。

調查結果顯示，每人每月平均儲蓄達一萬元或以上的受訪者佔四成，按年增加6個百分點；逾67%受訪者有儲蓄習慣，比例與去年相若。近兩成有儲蓄習慣的受訪者有訂立年內儲蓄目標，平均金額按年激增68%至30.7萬元。其中，78.5%受訪者的主要儲蓄方式以銀行活期或定期存款為主，按年升近5個百分點，而投資股票、債券、基金等佔比29.8%。另有近三成受訪港人沒有儲蓄習慣，其中因沒有收入的佔比達44.6%。

港人就現有儲蓄能夠帶來「安全感」的評分為53.5分，74%受訪者的「儲蓄安全感」評分達50分或以上，與去年相若；給予80分或以上的比例為17%，按年增3個百分點。另外，按維持一年的生活水平來說，港人認為平均需要擁有103萬元儲蓄或流動資金，方能獲足夠安全感，較去年微跌近5%。

準退休者冀儲545萬 按年齡劃分，18至29歲有訂下年內儲蓄目標金額的受訪者比例高達34%，為所有年齡組別中比例最高，顯示年輕人對儲蓄有積極規劃。30至39歲有儲蓄習慣的人比例接近87%，是所有年齡組別之最；每人每月的平均儲蓄金額高達12,600元，亦較整體港人高出近三成。

調查特意向準退休人士（50至65歲在職人士）進行深入訪談，發現平均需擁545萬元儲蓄，才有足夠安全感作退休之用。受訪的準退休人士最常以銀行儲蓄（57%）形式儲錢，其次為投資金融產品（30%）；惟現時物價持續上漲，若儲備不足，受訪者會傾向通過兼職工作（34%）、節省支出（17%）及延遲退休（17%）等方式，來維持生活穩定。