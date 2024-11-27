港樓價2025看跌5% 料下半年開始回穩
中信里昂預期，明年將是內地及香港樓市穩定之年，認為明年上半年買斷樓宇庫存、美國減息的因素，將成為推動樓市轉勢關鍵，兩地樓價於明年上半年料仍下跌，下半年始回穩，明年全年本港樓價預計跌幅為5%，屆時按揭利率應大降至接近淨租金回報率水平。
中信里昂首選潤地
該行又料，明年內地物業銷售額及銷售量分別下跌6.9%及2%，但預計中國財政部將在今年12月下旬左右公布加速土地、房屋購買政策細節，將是穩定市場的關鍵因素，假設涉資兩萬億元人民幣，令庫存降至健康水平，故看好內房市場，鑑於國企內房在市場低迷期間，市場份額一直增加，相信情況將於明年持續，續把華潤置地(01109)列為首選股，評級「跑贏大市」，目標價30元，昨日該股收報22.65元。
另一方面，瑞銀投資銀行研究部預計，明年底恒生指數和MSCI香港指數的目標分別為20,000點和8,400點，個別香港住宅發展商具有上行空間，主因是預計人才流入將繼續推高住宅需求。該投行香港策略師陳志立又稱，在中國政策支援顯著加碼之前，會維持防禦性看法；看好降息受益者及不受內地經濟影響的行業，以及可能受益於人口流入的個別住宅地產開發商；但對零售物業業主謹慎，因人民幣可能貶值或導致北向消費增加以及內地遊客消費減少。
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