港樓價2025看跌5% 料下半年開始回穩

中信里昂預期，明年將是內地及香港樓市穩定之年，認為明年上半年買斷樓宇庫存、美國減息的因素，將成為推動樓市轉勢關鍵，兩地樓價於明年上半年料仍下跌，下半年始回穩，明年全年本港樓價預計跌幅為5%，屆時按揭利率應大降至接近淨租金回報率水平。

另一方面，瑞銀投資銀行研究部預計，明年底恒生指數和MSCI香港指數的目標分別為20,000點和8,400點，個別香港住宅發展商具有上行空間，主因是預計人才流入將繼續推高住宅需求。該投行香港策略師陳志立又稱，在中國政策支援顯著加碼之前，會維持防禦性看法；看好降息受益者及不受內地經濟影響的行業，以及可能受益於人口流入的個別住宅地產開發商；但對零售物業業主謹慎，因人民幣可能貶值或導致北向消費增加以及內地遊客消費減少。