港交所：盡快落實滬深港通納入REITs
香港交易所(00388)行政總裁陳翊庭在上海舉辦的2024 HKEX中國論壇致詞時表示，今年7月份滬深港通交易所買賣基金（ETF）擴容已經順利實施，其他互聯互通優化措施的籌備工作也正密鑼緊鼓進行中；又指目前正與滬深交易所就滬深港通納入信託基金（REITs）、引入大宗交易機制及人民幣櫃台納入港股通交易等優化措施緊密合作，希望能盡快落實，為境內外投資者提供更多投資選擇與便利。
港股通日均成交佔總額17%
內媒引述陳翊庭指出，10年來，互聯互通機制一直運作順暢，投資範圍不斷擴大，從滬港通延伸到深港通，再到債券通和互換通，服務持續優化升級，成交活躍度不斷提高，為香港和內地市場帶來了雙贏。以滬深港通為例，截至今年9月底，滬港通和深港通在過去10年累計成交177萬億元人民幣。
今年頭10個月，滬深股通和港股通的日均成交額分別達到1,363億元人民幣及439億港元，分別佔內地股市和香港股市總成交額的7.3%和17.2%。目前滬深港通已成為國際投資者交易和持有內地A股主要渠道，將近77%外資通過這個渠道持有內地股票。
加快A股來港上市申請審批
此外，港交所與證監會於10月宣布優化上市申請審批流程時間表，包括推行合資格A股公司快速審批時間表。就此，陳翊庭表示對於已經在A股上市的企業，如果符合一定的條件，在港交所申請上市時可以進入快速審核流程。證監會與聯交所上月中首次訂下首次公開招股（IPO）審批時間表，提高新上市申請審批程序的透明度，訂下3種申請情況，明確所須的發出意見時間和次數，以A股已上市公司為例，最快30個營業日內完成監管評估。
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