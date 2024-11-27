港交所：盡快落實滬深港通納入REITs

港股通日均成交佔總額17% 內媒引述陳翊庭指出，10年來，互聯互通機制一直運作順暢，投資範圍不斷擴大，從滬港通延伸到深港通，再到債券通和互換通，服務持續優化升級，成交活躍度不斷提高，為香港和內地市場帶來了雙贏。以滬深港通為例，截至今年9月底，滬港通和深港通在過去10年累計成交177萬億元人民幣。

今年頭10個月，滬深股通和港股通的日均成交額分別達到1,363億元人民幣及439億港元，分別佔內地股市和香港股市總成交額的7.3%和17.2%。目前滬深港通已成為國際投資者交易和持有內地A股主要渠道，將近77%外資通過這個渠道持有內地股票。

加快A股來港上市申請審批 此外，港交所與證監會於10月宣布優化上市申請審批流程時間表，包括推行合資格A股公司快速審批時間表。就此，陳翊庭表示對於已經在A股上市的企業，如果符合一定的條件，在港交所申請上市時可以進入快速審核流程。證監會與聯交所上月中首次訂下首次公開招股（IPO）審批時間表，提高新上市申請審批程序的透明度，訂下3種申請情況，明確所須的發出意見時間和次數，以A股已上市公司為例，最快30個營業日內完成監管評估。