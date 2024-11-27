恒指回升 成交縮北水掃貨68億
港股昨日窄幅波動，恒生指數低開96點至19,054點後，曾轉升144點至19,295點，午後呈好淡角力，全日升8點或0.04%，報19,159點，勉強結束3連跌走勢。國企指數跌10點或0.16%，收報6,851點；科技指數跌13點或0.31%，收報4,221點。主板成交回落至1,222億元，北水淨流入68.64億元。
內地民航企有望轉賺
順豐暗盤一手最多蝕$60
今日在港首掛的順豐控股(06936)招股價雖較其A股股價有逾兩成折讓，但昨日暗盤交易表現未見理想，僅富途暗盤價守招股價34.3元水平；耀才暗盤收報34.15元，每手料帳蝕30元；輝立報34元，每手料帳蝕60元。
大市或下試18000點
大華繼顯（香港）研究部策略師楊韻銳認為，雖然關稅加徵幅度遠低於特朗普早前曾揚言的60%，但相信市場仍需一段時間逐步消化相關消息；又認為美匯指數強勢，離岸人民幣曾失守7.27兌一美元關口，是近4個月以來最低，限制港股走勢。他相信，除非恒指可升穿19,700至19,900點阻力，否則技術走勢仍然偏弱，後市有機會下試19,000點甚至18,000點支持，惟宜留意下月內地將舉行重要會議，料會有新的刺激政策方向，有望帶動港股反彈。
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