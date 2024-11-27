產經

恒指回升 成交縮北水掃貨68億

港股昨日報捷，結束連跌3個交易日頹勢。（中新社圖片） 港股昨日報捷，結束連跌3個交易日頹勢。（中新社圖片）
港股昨日報捷，結束連跌3個交易日頹勢。（中新社圖片）
港股昨日窄幅波動，恒生指數低開96點至19,054點後，曾轉升144點至19,295點，午後呈好淡角力，全日升8點或0.04%，報19,159點，勉強結束3連跌走勢。國企指數跌10點或0.16%，收報6,851點；科技指數跌13點或0.31%，收報4,221點。主板成交回落至1,222億元，北水淨流入68.64億元。
內地民航企有望轉賺
科技股個別發展，騰訊控股(00700)跌0.35%；阿里巴巴(09988)升1.7%；美團(03690)升1.42%；京東集團(09618)升1.87%；快手(01024)升0.86%。金融股大致靠穩，滙豐控股(00005)升0.63%；友邦保險(01299)升0.79%；中國平安(02318)升0.33%；香港交易所(00388)則跌0.21%。而繼阿里最新發債後，消息指騰訊亦擬在年底於境外發債融資。
其他藍籌方面，舜宇光學(02382)高層人事變動，股價跌2.54%；申洲國際(02313)亦跌4.38%。
國際油價向下，航空股普遍做好，獲券商唱好的國泰航空(00293)升2.24%；中國國航(00753)升2.25%；中國南方航空(01055)升1.89%；中國東方航空(00670)則跌1.24%。惠譽博華指，中國民航業短期需求持續向好，中長期增長空間可觀。該企預計，今年內地民航公司營業收入可較2019年增約12%，且疫後首次扭虧為盈，達2019年的68%；並料明年行業營業收入按年增約6%，利潤增51.9%，較2019年提升3.2%左右。
順豐暗盤一手最多蝕$60
今日在港首掛的順豐控股(06936)招股價雖較其A股股價有逾兩成折讓，但昨日暗盤交易表現未見理想，僅富途暗盤價守招股價34.3元水平；耀才暗盤收報34.15元，每手料帳蝕30元；輝立報34元，每手料帳蝕60元。
大市或下試18000點
大華繼顯（香港）研究部策略師楊韻銳認為，雖然關稅加徵幅度遠低於特朗普早前曾揚言的60%，但相信市場仍需一段時間逐步消化相關消息；又認為美匯指數強勢，離岸人民幣曾失守7.27兌一美元關口，是近4個月以來最低，限制港股走勢。他相信，除非恒指可升穿19,700至19,900點阻力，否則技術走勢仍然偏弱，後市有機會下試19,000點甚至18,000點支持，惟宜留意下月內地將舉行重要會議，料會有新的刺激政策方向，有望帶動港股反彈。
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