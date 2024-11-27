廠商擬加重新興市場佔比應對

中美貿易戰重臨，香港一向乃「磨心」處境尷尬。對此，中華廠商會會長盧金榮昨表示，美國向中國貨品加關稅對港商有一定影響，但認為港商有應對措施，並指未來會加重新興市場佔比，涉及東南亞、中東甚至非洲等地。

本地進出口增速遜預期 昨日政府統計處公布的數據顯示，本港上月進出口均連升8個月，惟增速同樣低於預期。10月商品整體出口貨值為3,930億元，按年升3.5%，遜於市場預期的升6.7%。進口貨值則為4,240億元，按年升4.5%，略遜於預期的升4.6%。

期內有形貿易逆差錄310億元，相等於商品進口貨值的7.3%。上月輸往亞洲的整體出口貨值升5.3%，尤其是菲律賓升36.1%、越南升31.3%、泰國升21.8%、內地升8.6%。惟另一方面，輸往印度和南韓各跌34.3%和15%。

歐盟對華關稅傳仍爭持 至於今年首10個月，商品整體出口貨值按年升9.9%，商品進口貨值上升6.8%。首10個月錄得有形貿易逆差3,017億元，相等於商品進口貨值的7.5%。

另邊廂，就歐洲議會貿易委員會主席朗格日前曾透露，歐盟與中國即將就電動車關稅達成協議，外媒引述歐盟官員指雙方目前仍未達成協定，而且談判進度有限，似乎雙方仍在討價還價。