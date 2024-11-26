大行觀點：環球投資布局圍繞3主題

在當前經濟環境下，3個關鍵投資和經濟主題正引起投資者的廣泛關注。第一個主題是全球央行政策動向備受關注。美國聯儲局終於加入減息行列，開始減息周期。此前，聯儲局相對其他央行來說行動較遲，但自8月起，他們開始更專注於就業數據，而非通脹數據。由於預計未來通脹將會持續下降並保持穩定，相較於過去幾年的波動，將迎來一個更為穩定的通脹環境。然而，勞動力市場及經濟其他領域可能會持續表現疲弱。

第二個主題是美國經濟的健康狀況。當前有許多迹象表明，美國經濟開始出現疲弱迹象。美國高企的利率已持續一段長時間，這在企業發展、消費支出、債務水平及其利息支付、就業市場等方面顯現壓力。儘管如此，並不認為這是災難的前兆，仍相信美國經濟可應對挑戰，避免陷入嚴重的經濟衰退，甚至可能避免衰退。不過，鑑於一些令人擔憂的信號，聯儲局需要以有節奏的速度繼續降息，預計在明年達到3厘的中性水平。

經濟增長前景存不穩因素 最後一個主題涉及全球經濟增長的不確定性。由於仍看到全球增長數據的不一致甚至疲弱，這意味股票和固定收益資產類別的波動性將會增加。目前股票市場表現出色，信用息差非常窄，但如果經濟持續疲弱，容許市場出錯空間將會減少。

故此，在投資組合中開始引入更多防禦措施，但並未放棄市場的潛在上行空間，而是在尋求保護投資組合的方法。例如，在投資組合中增加邊際期限，提升固定收益中的信用質量，減少低於投資級別的曝險，並將投資重點轉向參與度較低的領域，如醫療保健、部分金融行業和其他防禦性領域，還可考慮自然資源領域的投資，例如在某些投資組合中持有黃金作為避險手段。

值得注意的是，預計市場參與度將會擴大。過去幾個月中，中國額外的刺激措施以及大型科技股之外的其他資產類別的參與，都對市場構成利好作用。因此，宜在投資組合中保持平衡，既參與市場上行，同時引入更多的防禦措施以保護投資組合。

宏利投資管理