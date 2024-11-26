未補價居屋：愉翠苑一周劈43萬易手

二手交投淡靜，未補價第二市場居屋業主都要鬥快劈價出貨。沙田愉翠苑有套三房單位放盤僅約一星期，即累減約43萬元，終以575萬元轉手。

萬方地產葉搏麟表示，上址為J座低層2室，實用面積約650方呎，曾叫價618萬元，減價近7%後售出，呎價約8,846元。原業主2007年以161萬元購入，帳面獲利414萬元。

世紀21奇豐楊麗娟指，同屋苑O座頂層單位，實用面積約663方呎，約一個月降價37萬元，成交價583萬元，呎價約8,793元。

富健花園5年貶一成 天水圍業主劈得更急。祥益謝利官稱，天盛苑Q座高層8室，實用面積約506方呎，兩房間隔，放盤不足24小時，累減37萬元，獲綠表客以383萬元承接，呎價約7,569元，減幅約8.8%。

屯門居屋錄損手個案。該行黃慶德表示，富健花園5座低層兩房戶，實用面積約484方呎，放盤約一個月，累減45萬元，以320萬元易手，新買家為白居二客，成交呎價約6,612元，單位約5年帳面貶值約11.8%。