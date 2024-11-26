名日‧九肚山天池屋重新招標

長實營業經理詹勳榮預計，會收到買家踴躍入標。是次為買家提供自訂成交期及代繳印花稅，可享48萬元家具禮券。資料顯示，該單位曾於2021年3月以3,465.1萬元售出，當時呎價約28,217元，交易昨日終止後重新推售。