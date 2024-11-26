名日‧九肚山天池屋重新招標
現樓項目重售撻訂貨。長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，推出一伙四房「天池屋」，於本周五起招標重新發售，單位為第2座25樓C室，實用面積1,228方呎，廳房均坐向東南，享有沙田海景，外連743方呎天台，附設私人泳池。
長實營業經理詹勳榮預計，會收到買家踴躍入標。是次為買家提供自訂成交期及代繳印花稅，可享48萬元家具禮券。資料顯示，該單位曾於2021年3月以3,465.1萬元售出，當時呎價約28,217元，交易昨日終止後重新推售。
另外，新世界發展(00017)的沙田大圍站上蓋柏傲莊III，再增一宗終止交易個案，為8A座8樓B室，原於2021年6月以1,383.6萬元售出，按單位實用面積697方呎計，當時呎價約19,851元。項目自公布拆卸重建後，累計錄得約477宗同類個案，佔成交量約846宗的約56%，涉及總成交金額逾72億元。
滙都II再添6宗成交
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都II昨再添6宗成交，首輪開售3日累售60伙。最新成交做價介乎338.75萬至470.76萬元，呎價9,528至11,409元。
何文田傲玟招標沽兩伙三房戶，套現逾6,849萬元。包括第1座21樓A室，成交價3,431.87萬元，呎價約23,750元。
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