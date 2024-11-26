新盤概況：Seasons Bay 2期傳一客購兩伙

當中，別墅RV2的3樓A室，為實用面積909方呎四房戶，外連195方呎平台，成交價1,340.8萬元，呎價約14,750元。另一伙為別墅RV1的2樓B室四房單位，實用面積773方呎，以1,013萬元售出，呎價約13,105元。