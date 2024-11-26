新盤概況：Seasons Bay 2期傳一客購兩伙
整體新盤市場交投有放緩迹象，個別項目錄得「一客兩食」成交。新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第2期，昨招標售出兩伙別墅單位，涉逾2,353萬元，市傳兩伙由同一組買家購入。
當中，別墅RV2的3樓A室，為實用面積909方呎四房戶，外連195方呎平台，成交價1,340.8萬元，呎價約14,750元。另一伙為別墅RV1的2樓B室四房單位，實用面積773方呎，以1,013萬元售出，呎價約13,105元。
啟德跑道區現樓錄逾半億元承接，恒基地產(00012)等合作的天瀧，招標售出5座22樓B室海景四房戶，實用面積1,382方呎，成交價5,226.34萬元，呎價約37,817元。
信和置業(00083)等4大發展商的西南九龍維港滙III，以1,282.3萬元沽出2座31樓C室，為實用面積449方呎兩房戶，呎價約28,559元。
高臨累售183戶
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，兩周內售出約11伙，吸金逾1.1億。最新沽出A2座29樓H室兩房單位，實用面積約382方呎，以872.3萬元成交，呎價約22,835元。項目累售183伙，佔全盤259伙逾七成。
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