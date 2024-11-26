二手樓損手不絕 新界鐵路盤重災

新葵芳3年蝕174萬 盈翠半島輸15% 鐵路住宅項目向來受追捧，惟樓市跌勢持續，近日都要極速蝕讓出貨。天水圍輕鐵天榮站第1期YOHO WEST錄首宗二手轉讓，一房單位減價至358萬元成交，不足一年帳面貶值約11.4%。葵涌新葵芳花園兩房單位要降價至490萬元沽，原業主持貨逾3年帳蝕174萬元。

YOHO WEST一房跌價46萬 昨日二手市場出現至少15宗蝕讓，大部分都為鐵路盤。祥益林家倫表示，上述YOHO WEST一房單位為2A座高層A6室，實用面積約303方呎，原業主去年底才以404萬元購入，近日準備收樓，已叫價420萬元放售。外區收租客見項目近期頻錄租賃成交，不睇樓下洽購，議價62萬元後買入，成交呎價約11,815元，期間帳面跌價46萬元。

港鐵葵芳站上蓋新葵芳花園的樓王單位「價崩」。中原許偉業稱，該盤A座中高層7室，實用面積約415方呎，可望海景，屬項目最優質單位，同類最高成交價曾逾710萬元。上址原先叫價580萬元，近日減至538萬元吸客。

他指，外區客為方便照顧家人，近日到區內睇樓，約3小時參觀6個放盤後，即日以490萬元購入上址，低估價40萬元，成交呎價約11,807元。新買家先付1,000元訂金，簽約後即回家取支票補回訂金。原業主於2021年2月以664萬元購入，帳面貶值約26.2%。

青衣二手屋苑連錄蝕讓成交。市場消息透露，鐵路站上蓋的盈翠半島7座低層A室兩房戶，實用面積約518方呎，最新成交價跌穿「7球」，僅以683.8萬元轉手，呎價約13,201元。原業主於2021年購入，帳面虧損121.2萬元，跌價約15.1%。

新都城賣528萬 貶24% 貼鄰港鐵寶琳站的將軍澳新都城，近日都錄勁蝕個案。中原關偉豪表示，屋苑2期10座高層C室，實用面積約363方呎，以528萬元成交，呎價約14,545元，原業主2022年3月以697萬元購入，持貨不足3年帳蝕169萬元，物業貶值約24.2%。

同區康城站的二手屋苑繼續為「蟹貨」重災區。利嘉閣溫錦駒稱，日出康城MONTARA的2A座低層C室兩房戶，實用面積約510方呎，叫價750萬元放售，議價後以708萬元成交，呎價約13,882元，較2019年的一手購入價，帳面低約8.5%。

此外，另一個輕鐵沿線藍籌上車盤再度失守。中原伍耀祖指，天水圍嘉湖山莊美湖居3座高層C室，實用面積約544方呎，三房間隔，曾叫價468萬元，日前以445萬元易手，呎價約8,180元。原業主於2018年10月以548萬元買入，約6年帳面虧蝕103萬元，樓價蒸發約18.8%。

鐵路盤最新蝕讓個案