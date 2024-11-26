簡訊一覽
●舜宇光學(02382)宣布，執行董事兼行政總裁孫泱已辭任，執行董事王文杰已獲委任為行政總裁，兩者均於今日生效。
●DYNAM JAPAN(06889)截至今年9月底止半年賺21.9億日圓（約1.19億港元），按年增加16.92%，中期息每股2.5日圓。
●四洲集團(00374)發盈警，預期截至今年9月底止半年將錄得綜合溢利介乎1,800萬至2,300萬元，而去年同期錄得綜合溢利約3,000萬元。
●特海國際(09658)今年第三季收入1.98億美元，按年增長14.6%；期內股東應佔溢利3,772.4萬美元，較去年同期虧損139萬美元轉虧為盈；總客流量按年增加4.2%至740萬人次；同店銷售額增長率為5.6%；經營溢利率為7.5%，按年增1.8個百分點。
●蒙古能源(00276)截至今年9月底止半年蝕4.42億元，較去年同期蝕5.46億元有所收窄，不派息。
●美高域集團(01985)截至今年9月底止半年賺1,218.1萬元，按年增長5.65%，不派息。
●融眾金融(03963)預期截至今年9月底止半年溢利將虧損約343.8萬元，較去年同期賺129.3萬元由盈轉虧。
●保利物業(06049)於11月21日獲The Capital Group以每股均價31.2457元，增持20.72萬股，持股量由5.97%升至6.1%。
●宏利香港及澳門宣布，委任麥文傑為首席業務總監，由今年11月1日起生效；麥氏亦為宏利香港的高層管理成員。
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