新加坡10月CPI放緩至1.4% 逾3年低

新加坡的物價升勢顯著放緩！當地消費物價指數（CPI）由9月的2%，降至10月的1.4%，為2021年3月以來最低，也明顯低於經濟師普遍預期的1.8%。新加坡金管局（MAS）解釋，主要因為住屋通脹放緩、個人交通成本大降等。

撇除住屋和交通價格的核心通脹率在10月為2.1%，低於前值和市場預期的2.8%和2.5%。這歸因於服務業通脹壓力降，外加電力、燃氣、醫藥、服裝價格升幅放緩。MAS維持全年通脹大約2.5%的預測，料核心通脹將介乎2.5至3%。

越南工資看升6.7%冠東南亞 此外，新加坡保險公司怡安集團（Aon Corporation）發表調查報告，表示隨着年底的臨近，東南亞6個國家2025年的薪資預計上調，其中以越南增幅6.7%最高，新加坡4.4%敬陪末席。報告解釋，由於新加坡是一個已開發市場，與其他成長較快的國家相比，通脹往往較低。

有關調查在7至9月進行，其餘4個處於中間的國家薪酬明年增長預測分別為印尼6.3%、菲律賓5.8%、馬來西亞5%、泰國4.7%。

新西蘭明日或再減息0.5厘 此外，同樣位於亞太區的新西蘭，其中央銀行新西蘭儲備銀行（RBNZ）將於明天（周三）舉行今年最後一次議息會議。大華銀行預測，新西蘭央行將會繼10月減息半厘後，於明天再減息0.5厘，令官方現金利率降至4.25厘。

事實上，新西蘭在8月和10月已減息0.75厘，如明天再減半厘，將令該央行成全球減息最進取的主要中央銀行。大華認為，減得如此之急，是因為紐國經濟下行的同時，失業率升至4年新高，加上通脹率為2.2%，大致返回央行目標，都令新西蘭有條件和有迫切性要減息。