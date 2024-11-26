Sony傳研新手提遊戲機撼任天堂

日本影音娛樂遊戲巨頭索尼集團（Sony Group）意欲搶佔手提遊戲機市場。據外媒消息指，索尼正開發能玩PS5遊戲的手提遊戲機，力撼遊戲裝置市場領域「大佬」任天堂Switch的地位。

不過，據報目前這項便攜式掌機還在最初期的開發階段中，尚未進行最終確定，可能還需要數年時間才能面世，甚至有可能最終無法推出市場。

有別於索尼去年推出的8吋螢幕手提遊戲機PlayStation Portal，僅能通過配對家用遊戲主機PS5來進行串流遊戲，據了解，本次研發的原型機是一款能真正執行PS5遊戲的手提機。

事實上，Sony過去也曾推出過多款掌上遊戲機，如PSP和PlayStation Vita，前者曾風靡一時，但最終都被任天堂Switch可同時家用和掌機使用的特性被壓下去。

分析：需有更強功能 微軟（Microsoft）旗下家用遊戲機XBOX，早前也被指研發手提原型機。分析員指，Sony新掌機如要在各方競爭下成功，需有更強更高效的硬件，可支持線上即時遊戲等功能，並且需要有受歡迎的獨家遊戲來確立地位。

Sony本月初公布的第二財季純利漲69.2%至3,384.9億日圓，勝市場預期，惟其PS5上季銷量大減22%至約380萬部。任天堂同期純利萎縮69%至277億日圓，Switch推出至今超過7年，需求開始減弱，由去年起傳推出新一代Switch，但只聞樓梯響。