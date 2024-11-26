美候任財長：首要兌現減稅承諾

美國新一屆政府將於明年1月上任，獲特朗普提名為財政部長的貝森特（Scott Bessent）表示，會把兌現減稅承諾視為首要任務，包括將2017年特朗普首屆任內推出的減稅法案永久化，以及取消對小費、社會保障福利、加班費的徵稅。同時，他主張「維持美元作為世界儲備貨幣的地位」，認為全球經濟秩序將迎來大變局。

推行3支箭政策 他已建議特朗普推行「3-3-3」政策，靈感來自日本前首相安倍晉三的「3支箭」重振日本經濟政策。貝森特的「3支箭」則包括︰2028年將預算赤字與國內生產總值（GDP）比例降至3%；通過放鬆監管刺激GDP增長3%；以及每日增產300萬桶石油或等量能源。

貝森特主張延長特朗普於2017年頒布的《減稅和就業法案》，但同時會另覓收入及減少其他方面的支出，還提議凍結非國防非必需支出，改革電動汽車補貼以及撤回部分拜登政府提出的財政刺激。

自特朗普當選以來，媒體忽然又再炒作美國債務問題，包括指出美國政府債務總額突破36萬億美元，再創歷史新高。有趣的是，當美國國債規模先前突破35萬億美元、34萬億美元等關口時，卻未受太大關注，畢竟美國國債不斷創新高已常態化，市場對之已麻木，反而相關報道的部分內容涉及基本邏輯錯誤，例如把聯儲局「縮表」（把其持有的國債向市場出售，此行為本身不會導致美國債務總額增加）與美國政府的發債混為一談，似乎有意「帶風向」。

道指標指曾破頂 事實恰恰相反，關於美國債務問題的最大短期挑戰，已經因為今次政壇掀起「紅色浪潮」迎刃而解。市場原先預期，隨着美國債務上限寬免將於明年1月到期，兩黨會再次圍繞美債上限展開一輪政治紛爭，甚至像過去那樣使聯邦政府陷入停擺，但如今共和黨同時掌控國會兩院兼總統之位，共和黨或可透過「預算調整程序」（Reconciliation）暫停債務上限。

美股3大指數周一早段向好，道指曾升519點，報44,815點；標指曾升51點，報6,020點，與道指同創新高；納指曾升205點，報19,208點。