99%企業心急投入AI

員工熱度下降 近半怕被指偷懶不敢用 全球各地正積極拓展人工智能（AI），在電動化、自助化及智能化工序之下，將會省下不少人力資源，如何保障勞工利益，優化人力資源，頓成各地需要同時理順的事情。從事工作作業系統的Slack最新發表的《Workforce Index》報告指出，高達99%企業領導人計劃今年投入AI，97%高階主管認為這是企業當務之急，但員工層面採用與熱度卻明顯下降。

美法採用率僅微增 報告指出，去年9月至今年3月期間，AI在全球的採用率穩步上升，從佔全球辦公室員工人數的20%，增至今年3月的32%。但在過去的3個月內，AI的採用率在一些國家停滯不前；法國嘗試AI的辦公室工作人員僅增長兩個百分點，從31%增加到33%，而美國的比例亦僅從32%增至33%。數據又顯示，今年3月起，美國員工的AI興奮度下降9%；法國甚至下降12%。

Slack指這現象反映員工對AI工具的態度從最初熱切期待轉為更理性觀察，部分工作者甚至猶豫不確定。48%受訪員工坦言，不願讓主管知道自己用AI，理由含害怕視為「作弊」（47%）、能力不足（46%）或懶惰（46%）。外媒引述Slack工作力實驗室主管Christina Janzer指出，AI應用不僅技術問題，更是職場文化問題：用AI視為「偷懶」或「不專業」，導致員工不敢公開用。

報告又發現，Z世代（泛指1997至2012年出生的人）和千禧世代（泛指1981至1996年出生的人）普遍更願意嘗試AI工具，並傾向用AI取代同事或朋友建議。81%的AI使用者稱，完成重要工作時會優先尋求AI協助，而非同事或朋友，這也引起可能減弱職場社交連結的問題，尤其Z世代用AI比例較其他世代高。

至於企業如何應對挑戰，Slack報告建議3方面：允許（Permission）、教育（Education）和培訓（Training）。首先，明確告知員工AI使用範圍和規則，減少心理負擔。其次，增加AI技能培訓。此外，企業需重新定義生產力觀念。與其要求員工「做更多」，不如專注提升工作品質，如用AI支援創意或創新專案，而不僅限行政。

顧問公司麥肯錫（McKinsey）關係合夥人Karan Soni表示，雖然擔心科技會影響就業，但任何重大轉捩點都只會創造更多的就業機會，無論是工業革命、互聯網還是AI。

料2060年取代一半工作 該機構最新發表的報告又指，中東地區正迅速成為全球生成式人工智能（Generative AI）應用的前沿，且AI正帶來第4次科技革命，在2030至2060年間，現有工作將有一半被AI取代。從產業分類來看，能源領域的潛在價值最高，每年可帶來50億至80億美元的收益；其次是資本專案和基礎設施、金融服務等領域，預計這一趨勢每年為波斯灣合作理事會（GCC）國家帶來350億美元的經濟貢獻，佔該地區GDP總量的2.3%。

此外，調查機構集邦諮詢（TrendForce）預計，今年全球筆記本電腦出貨量為1.74億部，按年增3.9%；明年將按年增4.9%，達到1.83億部，並指AI附加功能的趨勢推動規格升級，預期AI筆電的滲透率將在品牌整合AI功能的過程中自然提升。

全球辦公室AI使用率