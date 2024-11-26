旺旺半年多賺7.5% 不派息

海外收益雙位數增長 期內，公司錄得收益108.76億元，按年減少3.53%，主因休閒食品類中的冰品小類收益按年衰退，致整體收益承壓，但受益於渠道多元化策略，自動售賣機、OEM等新興渠道持續增長，另海外市場實現雙位數收益增長。

米果大類收益按年大致持平，為20.57億元，其中銷量低個位數增長；乳品及飲料類收益60.09億元，跌1.4%，其中旺仔牛奶收益下降1.6%，銷量持平；休閒食品類實現收益27.3億元，跌9.92%。

望續受惠物料成本降 公司毛利51.41億元，升0.79%；毛利率升2.02個百分點至47.26%，主因大宗原材料及包裝材料單位耗用成本下降，渠道多元化發展和產品升級，提升了產品獲利能力。集團指下半年仍有望繼續受益於部分原物料成本的下降。

截至9月底，公司淨現金（現金及銀行存款（含長期銀行存款）減去借款）為90.941億元，較3月底減少15.61億元。上半財年，公司資本開支為3.59億元，而截至今年3月底止年度為4.057億元。