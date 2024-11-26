經濟日報6個月蝕3371萬
經濟日報集團(00423)公布，截至今年9月底止半年，收入按年顯著下跌15.61%至4.07億元；淨虧損3,371.1萬元，較去年同期蝕2,026.5萬元顯著擴大，且為連續兩年中期見紅；每股基本虧損7.81仙。期內毛利按年倒退近兩成至1.54億元，毛利率降1.8個百分點至37.81%。
廣告收入挫22%
管理層於業績報告內表示，旗下廣告收入按年減少22.04%至1.89億元。集團將旗下雜誌及免費報章完全融入到數碼平台後，停止出版印刷版本，導致部分廣告收入下跌。受到本地股票及物業市場低迷影響，加上市場及消費情緒悲觀，本地廣告市場於回顧期內持續疲弱。
現時數碼廣告，尤其手機流動廣告是集團最大的廣告收入來源。不過，期內媒體分部錄得虧損4,030.3萬元，按年擴大5.44%，主要由於物業及金融市場低迷，以及入境旅客及居民的消費模式改變，導致市場情緒悲觀，令廣告收入大幅減少。
除廣告收入，期內發行收入下跌36.22%至1,390.4萬元，同樣由於集團將旗下雜誌完全融入到數碼平台後，停止出版印刷版本所致；另服務收入下跌6.37%至2.04億元，主要來自其財經通訊社、資訊及軟件業務以及集團印刷廠房的服務。
財經通訊社、資訊及軟件分部同期淨溢利大幅下挫63.53%至583.2萬元，減少主要由於本地股票市場及廣告市場疲弱，令市場數據訂閱收入及數碼平台的廣告收入減少。
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