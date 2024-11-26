比亞迪「親民價」搶澳洲市佔
中國電動車正行銷全球，其中最大型的電動車企──比亞迪股份(01211)正在瞄準澳洲市場，以「親民價格」挑戰高油耗暢車型，以搶佔市場份額。外媒報道，澳洲消費者向來青睞汽油動力的SUV和皮卡，電動汽車發展滯後。根據澳洲汽車協會的數據，第三季度電動汽車銷量按季下滑25%，市場佔有率僅為6.6%，創下2022年以來最低。目前，豐田汽車的RAV4和HiLux，以及福特汽車的Ranger和Everest，是澳洲最暢銷的4款汽車。
另有消息指，比亞迪近期向知識產權局提交兩個「比亞迪超充」商標的註冊申請。兩枚商標的國際分類分別為科學儀器和建築修理，目前均處於等待實質審查的狀態。
小鵬小米獲調高目標價
滙豐環球研究指，小米集團(01810)第三季度各業務板塊業績均超出預期，料智能手機及電動車毛利率改善將於本季持續，故將其2024至2026財年淨利潤預測分別上調7%、11%及7%，目標價由36.7元上調至37.9元，維持「買入」評級。
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