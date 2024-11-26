瑞銀料內地車企價格戰下季開打

中國車企正受內外夾擊，除了外圍受壓的消息備受關注之外，內地車企亦面對着「內卷」競爭。瑞銀投資銀行中國汽車行業研究主管鞏旻表示，雖然價格戰情況在夏季短暫緩和，但壓力依然存在，不排除明年車企價格戰將較今年更早發生，預期明年首季再現。

因應明年農曆新年假期提早至1月底、今年的補貼政策預支了部分汽車消費需求等，加上現時市場預期補貼會延續，全年任何時候買車都可能有補貼，他估計，消費者已不急於年初買車，反而會等待新款車型推出、價格更好時出手，不排除明年車企價格戰將較今年更早發生，預期明年首季再現。

他又指，今年補貼政策出台後，9月及10月約20%銷量是來自補貼政策推動，導致10月汽車銷售創新高。

目前，中資車企的汽車生產及銷量佔全球約20%，而電動車生產及銷量佔全球六成，惟只佔全球車企市值10%，出現明顯被低估的情況，相信隨着中國車企逐步生產較高端的汽車，就會有所改善，惟價格戰將拉長時間。

華電動車運歐設底價屬利好 市傳歐洲議會成員稱歐盟與中國就電動車關稅接近達成協議，中方承諾向歐盟出口的電動車設立最低價格。鞏旻認為，這消息對中國汽車行業相當正面，因與關稅相比，此舉可以保證車企每輛車的利潤。

他續指，設定最低售價或將阻礙及限制對中國電動車銷量，歐洲消費者的預算選擇亦會減少，但或刺激車企提供更好的技術、新車等，以搶佔更多的市場份額，長遠利好「中國品牌」建立。

至於中國自動駕駛技術能否轉移至西方國家，他認為，基於地緣政治局勢緊張，中美技術合作難度較大，相信較可能與歐洲、一帶一路沿線國家有合作。