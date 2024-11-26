ZA Bank成亞洲首家銀行推加密幣買賣

比特幣近期因「特朗普2.0」時代快將來臨而氣勢如虹，加密貨幣平台CoinMarketCap數據顯示，昨日比特幣曾見98,935美元一枚，以太幣開始追落後，曾見3,526美元。在港營運的數字銀行ZA Bank最新也加入幣圈戰團，推出加密貨幣買賣服務，成為亞洲首間為零售用戶提供加密貨幣交易服務銀行。

ZA Bank替任行政總裁吳忠豪表示，公司與持牌虛擬資產交易所HashKey合作，用戶可透過ZA Bank手機應用程式（App），以港元及美元直接買賣比特幣及以太幣。

傳建達取得泰達幣5%股權 要留意，ZA Bank的每筆加密貨幣交易設有最低金額，分別70美元或600港元，交易佣金收費則為1.99美元或15港元，同時設平台費，金額為交易金額的1.5%（最低收費為1.99美元或15港元）。不過，至明年6月底，該公司暫時豁免佣金收費、平台費亦下調至交易金額的0.8%。

另邊廂，華爾街金融服務公司建達資本（Cantor Fitzgerald）行政總裁盧特尼克在獲特朗普任命為商務部長後，有指建達資本敲定取得泰達幣（Tether）的5%股權，價值高達6億美元，變相令泰達幣估值達到120億美元，同時建達資本客戶可以比特幣作為擔保，獲得資金貸款周轉。

對幣圈略有認知的人士或知道，泰達幣發行與美元掛鈎的USDT，而此幣也是目前市值最大的穩定幣。

泰達幣主要是利用建達資本的託管業務，持有數十億美元的美國國債，因相關國債支持USDT價值，而據報這種託管關係每年為建達資本帶來數千萬美元的收入。

此外，蘋果公司（Apple Inc.）行政總裁庫克承認他近年一直持有比特幣，但沒有透露持有量，只稱Apple也正考慮投資加密貨幣，但不急於將其作為其核心業務。