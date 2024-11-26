中美手機商大戰又升溫

華為兩款機415萬預訂 Apple庫克年內3度訪華 中美科技角力持續，兩國的手機廠商大戰更是持續升溫！其中，中國通訊設備巨擘華為自從遭美國封殺，已經另起爐灶轉向搭建「鴻蒙」原生作業系統。該企最新表示，「鴻蒙」目標是未來半年至一年，有10萬個應用程式上架，而最新兩款手機型號「Mate70 Pro+」和「MateX6」今日結束預售，據華為商城昨晚7時數據，錄預約購買人數逾415萬名，反應熱烈。

另一方面，競爭對手美國蘋果公司（Apple Inc.）的行政總裁庫克此時進行年內第3度訪華，又「賣口乖」指「無中國，Apple就無今天成就」，說明其重視中國市場，可見美國政府與美國企業對華的態度截然不同。

華為輪值董事長徐直軍在首屆鴻蒙生態大會致詞，指公司於去年9月25日正式啟動原生鴻蒙生態共建，截至上月22日，已有逾1.5萬個原生應用和元服務完成開發可以給消費者使用，滿足消費者日常生活所需的主要用途。

籲設備商踴躍參與鴻蒙社區 不過他同時承認，相比業界成熟的操作系統，鴻蒙生態仍需開發有消費者個性化需要的應用程式；又呼籲設備開發者和晶片供應商，踴躍參加開源鴻蒙社區，令鴻蒙系統能力更趨完善。

另邊廂，隨着華為今日下午2時半舉行「Mate品牌盛典」，有指除了手機「Mate X6」及「Mate 70」系列會於同日正式亮相，全新的電動車橋車「智界新S7」和「S800」也會同步登場。

截至昨晚7時，華為商城顯示，「Mate X6」預約認購人數暫有102萬人、「Mate70 Pro+」則達313萬人。內媒則報道，華為的「Mate 60」系列由去年9月初開售至今年11月中旬，總銷量已突破1,400萬部。

印度拒Apple叫停反壟斷調查 華為常務董事、終端BG董事長余承東透露，「Mate 70」系列不僅搭載華為自家的鴻蒙系統，還將帶來前所未有的使用體驗，硬件配置也將全面升級。公司也開發了更多實用、易操作的人工智能（AI）能力，旨在為使用者提供更便利、智能的使用體驗。

Apple行政總裁庫克周一在北京現身，參觀第二屆中國國際供應鏈促進博覽會，並表示非常重視Apple在中國的合作夥伴。內媒又稱，Apple在現場的展覽牌顯示，其200家主要供應商當中，有超過80%在中國生產。

除中國市場，近年Apple亦力谷的印度市場，當地反壟斷機構、競爭委員會（CCI）拒絕Apple暫停調查報告的請求，而CCI的調查發現，Apple利用其在iOS作業系統應用商店市場的主導地位，損害了應用程式開發者、使用者和其他支付處理商的利益。

內地5年手機閒置料60億部 此外，中國既是全球最大的手機消費市場之一，民眾迎來新一輪換機潮來襲之下，閒置手機的數目也愈升愈勁。中國物資再生協會數據顯示，內地平均每年產生的6億至7億部廢舊手機，回收處理量介乎兩億至3億部，而據推算，內地於「十四五」（即2021至2025年）期間手機閒置總量達60億部。

華為重大業務動向