港基建債今起認購 專家籲申請20手

政府基建零售債券發售詳情

港府「息」誘籌錢搞基建。發行額高達200億元的基礎建設零售債券將於今日上午9時起接受港人認購，每手一萬元，年期為3年，「保底息」3.5厘。有分析認為，雖然目前利率前景並不明朗，但預期會繼續下調，加上各大銀行一年期港元定期存款利率已降至3厘或以下，故基建債能鎖定未來3年、有3.5厘的回報，仍具一定吸引力。

此為港府第二批在基礎建債券框架下發行的零售債券。有別於過往的通脹掛鈎債券（iBond）等其他零售債券，所得款項將撥入外匯基金進行投資；基建債的資金將撥入基本工程儲備基金，為政府的基建項目提供資金。現行合資格類別項目包括古洞北新發展區及粉嶺北新發展區餘下地盤平整和基礎建設工程的建造工程、沙田T4號主幹路、粉嶺第11區新界東文化中心。

銀行券商鬥推優惠吸客 券商及銀行紛紛推出認購優惠。提供「13免」優惠的耀才證券行政總裁許繹彬認為，基建債設二手市場，提高投資者買賣的靈活性，料認購人數及認購金額均會有理想表現，預期有超過50萬人次申請；建議投資者認購15至20手。他指，近期全球股市走勢飄忽，令投資者無所適從；港銀年內兩次跟隨美國減息，使定存利率持續向下，直言定存吸引力已大不如前。

滙豐銀行及工銀亞洲推「8免」優惠；中銀香港豁免投資者認購及持有基建債券的相關費用。