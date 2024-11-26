港研設無抵押個人貸款上限

財經事務及庫務局官員表示，該局與公司註冊處一直密切注視持牌放債行業的市場情況，目前該局正循着對放債人的規管及加強宣傳教育等多方向擬定具體措施，以加大力度處理過度借貸問題，計劃於明年上半年展開有關諮詢。

該局正研究根據借款人的每月收入作基準，設立無抵押個人貸款的借款上限。若借款人的每月收入低於某一水平，放債人可批出的無抵押個人貸款不能多於該借款人月收入若干比例，該局正擬定有關每月收入及借款上限的具體水平。

提醒外傭借貸須諮詢人同意 在加強保障諮詢人方面，當局正擬定具體措施，包括研究規定放債人收到貸款諮詢人的書面同意書後，須主動向諮詢人核對同意書的真確性，以加強保障貸款諮詢人。該局又提到會加強向外傭、青年及低收入人士群體宣傳教育，提升借貸認知，當中會重點提醒外傭群體借貸時，必須事先取得諮詢人的同意，方可在貸款申請提供諮詢人的資料，並加大力度向外傭僱主提供貸款諮詢人角色的資訊，以及投訴違反牌照條件的放債人的渠道。

為加強保障公眾權益，公司註冊處一方面會研究優化投訴處理流程，並加強與警方的溝通及交換情報。另一方面，會研究加強監督放債人處理投訴的制度及程序，以確保投訴獲適當處理。