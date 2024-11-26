恒指3連跌 投行料估值再下調

港股昨日跌78點收市，錄3連跌，共挫554點，恒生指數繼續見近兩個月低位。受惠MSCI換倉收市後生效，全日成交較上一個交易日增加15.98%，至1,832.91億元，「北水」單日淨買入12.02億元。瑞銀預期港股明年將遇嚴峻挑戰，考慮到股票風險溢價，港股估值有下調風險，料明年底恒指只能見20,000點，MSCI香港指數見8,400點，即現水平潛在上升空間有限。

兩藍籌新貴逆市揚 恒指昨日高開77點，最多升121點，高見19,351點，但升勢維持不久，曾轉挫127點，低見19,102點；收市報19,150點；國企指數跌24點或0.36%，報6,862點；科技指數跌10點或0.26%，報4,235點。

展望後市，瑞銀指，目前恒指、MSCI香港指數的股份風險溢價（ERP）較歷史平均值高，市場未全面反映特朗普即將重新上台的地緣政治挑戰，料恒指市盈率由目前的8.9倍，進一步降至明年底的8.1倍，明年底睇兩萬點。不過。中港股票直接受美國加關稅的影響較小，但會受整體經濟轉弱的間接影響。