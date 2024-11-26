惠譽憂明年新樓銷售額降15%

內地連環「救樓市」新政釋出止跌回穩的曙光之際，國際評級機構惠譽報告卻預期，內地的房地產開發商在明年將繼續面臨挑戰，預測新樓銷售額將下降15%至約7.3萬億元人民幣，主要受銷售建築面積下降10%和平均售價下跌5%的影響。不過，中指研究院報告顯示，上周內地樓市整體成交面積按周升11.75%，按年上漲6.26%。

該行預計，2024至2040年期間，長期年均新住房需求將達到建築面積8億方米，私樓供應將達到每年6億方米。當中，以擁有較好經濟前景和放寬限購措施的高端城市可能表現更佳。

滬賣樓面積周飆五成 據中指院的報告，一線城市上周成交面積按周升12.33%，按年更漲32.09%。分城市來看，上海按周狂飆50.1%，深圳及廣州各跌5.7%及14%；除上海按年仍跌13.5%之外，北京、廣州及深圳均見增長，深圳漲幅最大，達2.27倍。同時，二線城市整體成交面積按周升近兩成，為各線城市中漲幅最大，按年亦增8.49%。

雖然內地政府已推出新政以穩定近期市場情緒，但惠譽認為，短期樓市復甦的可持續性存在高度不確定情況，因房地產行業仍面臨結構性問題，包括未售住房庫存高企、就業形勢不確定及低住房負擔能力。與抵押貸款利率相比，低的住宅租金收益率也表明進一步的平均售價壓力。

惠譽續指，目前其授評的內房發行人之中，有一半的評級展望為負面。現時降級情況減少，但包括國企級的開發商也面臨銷售、利潤和現金生成的壓力。負面展望反映在政府支持下，行業和房企銷售仍存在未能穩定的風險。