惠譽憂明年新樓銷售額降15%
內地連環「救樓市」新政釋出止跌回穩的曙光之際，國際評級機構惠譽報告卻預期，內地的房地產開發商在明年將繼續面臨挑戰，預測新樓銷售額將下降15%至約7.3萬億元人民幣，主要受銷售建築面積下降10%和平均售價下跌5%的影響。不過，中指研究院報告顯示，上周內地樓市整體成交面積按周升11.75%，按年上漲6.26%。
該行預計，2024至2040年期間，長期年均新住房需求將達到建築面積8億方米，私樓供應將達到每年6億方米。當中，以擁有較好經濟前景和放寬限購措施的高端城市可能表現更佳。
滬賣樓面積周飆五成
據中指院的報告，一線城市上周成交面積按周升12.33%，按年更漲32.09%。分城市來看，上海按周狂飆50.1%，深圳及廣州各跌5.7%及14%；除上海按年仍跌13.5%之外，北京、廣州及深圳均見增長，深圳漲幅最大，達2.27倍。同時，二線城市整體成交面積按周升近兩成，為各線城市中漲幅最大，按年亦增8.49%。
雖然內地政府已推出新政以穩定近期市場情緒，但惠譽認為，短期樓市復甦的可持續性存在高度不確定情況，因房地產行業仍面臨結構性問題，包括未售住房庫存高企、就業形勢不確定及低住房負擔能力。與抵押貸款利率相比，低的住宅租金收益率也表明進一步的平均售價壓力。
惠譽續指，目前其授評的內房發行人之中，有一半的評級展望為負面。現時降級情況減少，但包括國企級的開發商也面臨銷售、利潤和現金生成的壓力。負面展望反映在政府支持下，行業和房企銷售仍存在未能穩定的風險。
遠洋港協議安排獲支持
房企消息方面，遠洋集團(03377)昨開市前交代境外債務重組進展，指香港協議安排會議在上周五於盛德律師事務所召開，共有24名相關債權人親身或委任代表出席協議安排會議並於會上投票，佔未償還投票協議安排債權估計總值的86.2%，已獲所需大多數批准，現時將就此尋求香港法院的批准及認許，該呈請聆訊現定於明年1月24日在香港法院進行；另外，現時亦將會就英國重組計劃尋求英格蘭法院批准及認許，申請目前定於明年1月15至17日舉行。
至於近日自爆董事長李思廉在內3人遭中國證監會警示的富力地產(02777)，昨日股價最多曾急挫逾一成，收跌7.26%，報1.66元。該企未及時披露多筆有息債務、商票逾期以及被列為失信被執行人等重大事項，廣東證監局決定對公司、李思廉、時任行政總裁張力及時任訊息披露事務負責人胡杰採取出具警示函措施的決定。
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